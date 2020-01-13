В Бурятии пресечена незаконная добыча песчано-гравийной смеси

Прокуратура выявила нарушения законодательства у двух предприятий в Заиграевском районе



В Заиграевском районе Бурятии выявлены две компании, добывавшие песчано-гравийную смесь без лицензий и с иными нарушениями. Так, добычу смеси без лицензии вело ООО «Микс». А ООО «Бард» вело добычу за пределами предоставленного участка. Территория земельного участка, находящегося в собственности последнего предприятия, захламлена отходами производства.



Руководители этих обществ привлечены к административной ответственности по статье 7.3 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии на пользование недрами). А руководитель ООО «Бард» привлечен к административной ответственности по статье 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства). Виновным назначены штрафы.



Кроме того, по исковому заявлению прокурора района решением Заиграевского районного суда деятельность ООО «Микс» приостановлена до устранения выявленных нарушений, сообщили в прокуратуре Бурятии.



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