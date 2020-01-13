В России баснями не кормят

Почти 60% россиян не дают себе обещаний на будущий год



Только каждый третий из взрослых россиян дает себе обещания в конце года, зато 69% из них эти обещания выполняют. Самое популярное обещание на 2020 год — проводить больше времени с семьей.

Также россияне обещают в этом году уделять время здоровью (4%), заниматься спортом (3%) и бросить курить (3%). Многие обещают себе больше зарабатывать (3%), сменить или найти работу (3%) и в целом жить лучше (3%).



Чаще традиции давать такие обещания придерживаются представители молодого поколения — люди 25-34-летнего возраста (49%), а также жители городов-миллионников (42%) и с населением 500-950 тыс жителей (43%).



Из тех, кто дает себе подобные обещания, успешную реализацию обычно декларируют 69%, в то время как об обратном сообщает каждый четвертый (24%). А вот не планировали давать себе обещаний на следующий год 57% россиян, сообщает



Фото: pixabay.com Только каждый третий из взрослых россиян дает себе обещания в конце года, зато 69% из них эти обещания выполняют. Самое популярное обещание на 2020 год — проводить больше времени с семьей.Также россияне обещают в этом году уделять время здоровью (4%), заниматься спортом (3%) и бросить курить (3%). Многие обещают себе больше зарабатывать (3%), сменить или найти работу (3%) и в целом жить лучше (3%).Чаще традиции давать такие обещания придерживаются представители молодого поколения — люди 25-34-летнего возраста (49%), а также жители городов-миллионников (42%) и с населением 500-950 тыс жителей (43%).Из тех, кто дает себе подобные обещания, успешную реализацию обычно декларируют 69%, в то время как об обратном сообщает каждый четвертый (24%). А вот не планировали давать себе обещаний на следующий год 57% россиян, сообщает ВЦИОМ . Видимо, это и есть реалисты.Фото: pixabay.com