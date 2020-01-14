В Забайкалье из-за плохого бензина женщина чуть не родила в зимней степи

Муж не смог доставить свою беременную супругу в перинатальный центр Читы



Забайкалец взыскал с продавца бензина ООО «Регион» десять тысяч рублей компенсации морального вреда за некачественное топливо, из-за которого он не смог доставить свою беременную супругу в перинатальный центр, сообщили в пресс-службе краевого суда.



Истец обратился в суд, ссылаясь на то, что 20 января 2019 года на АЗС «Комфорт», расположенной в поселке Забайкальск, он заправил полный бак автомобиля топливом АИ – 95. После этого двигатель с трудом запустился, автомобиль стал двигаться рывками, из выхлопной трубы слышались хлопки.



В ходе поездки в Читу на участке дороги Могойтуй - Агинское при незначительном подъеме появился отчетливо слышный стук из-под капота, двигатель стал «задыхаться», на приборной панели автомобиля загорелись различные значки, уведомляющие о неисправности двигателя. В итоге автомобиль был взят на буксир попутным транспортом и доставлен в Агинское. В дальнейшем машину на эвакуаторе доставили в Читу в сервисный центр, где после комплексного обслуживания, осмотра агрегатов и ремонта топливной системы, было залито новое топливо, автомобиль завелся и начал работать удовлетворительно.



Продавец топлива частично возместил истцу стоимость ремонта топливной системы, однако истец потребовал также возместить ему моральный вред, дополнительные расходы на ремонт двигателя и неустойку.



Суд первой инстанции удовлетворил его исковое заявление частично, взыскав с ООО «Регион» компенсацию морального вреда в размере 10 тыс рублей, неустойку и штраф.



Судебная коллегия по гражданским делам Забайкальского краевого суда уточнила размер штрафа и неустойки, который в итоге составил 6,5 тыс рублей, оставив размер компенсации морального вреда без изменения.



При определении размера компенсации морального вреда суды обеих инстанций приняли во внимание обстоятельства дела: некачественное топливо явилось причиной неисправности машины зимой на пути следования истца вместе с беременной супругой из Забайкальска в Читу по направлению в перинатальный центр. В результате мужчина был вынужден в пути вести переговоры о помещении супруги в родильное отделение ЦРБ поселка Агинское, где и были приняты роды. Причем, в этой части ООО «Регион» размер компенсации морального вреда не обжаловало.



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