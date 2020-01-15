В Бурятии назойливые коллекторы вновь нарвались на штраф

Выбивая долги с женщины, они нарушили закон





В Бурятии «Первое коллекторское бюро» вновь привлечено к административной ответственности за неправомерные действия при взыскании просроченной задолженности.

Как сообщили в УФССП РБ, в ведомство обратилась улан-удэнка с жалобой на действия коллекторов, которые на протяжении пяти месяцев досаждали ей звонками и требовали погасить задолженность по кредитным договорам.Как выяснилось, коллекторы приобрели право требования к заявительнице по трем кредитам - перед ООО «Русьфинансбанк», ООО «Хоум кредит энд Финанс банк» и ООО «Финансовая экспертиза» на общую сумму свыше 70 тысяч рублей.Однако при взаимодействии с должником сотрудники агентства допустили грубые нарушения требований и ограничений, установленных законом.«В ходе административного расследования приставы установили, что звонки коллекторов доходили до 12 раз в день, 22 раз в неделю и 73 раз в месяц. Несмотря на временные ограничения, коллекторы начинали звонить в будние дни до 8 часов утра. Кроме этого, беспокоили женщину ранними звонками в выходные и праздничные дни», рассказали в УФССП.На основании изученных материалов и детализации телефонных звонков в отношении «Первого коллекторского бюро» приставы составили протокол об административном правонарушении и передали его в Арбитражный суд. Суд признал агентство виновным и оштрафовал на 50 тысяч рублей.Как отметили приставы, в 2019 году «Первое коллекторское бюро» неоднократно привлекалось к административной ответственности. В общей сложности эту организацию оштрафовали на 300 тысяч рублей.Фото: pixabay.com