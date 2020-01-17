Жители Бурятии разочаровываются в «Дальневосточном гектаре»

Ажиотаж с получением земли в республике уже спал





С 1 августа в республике начали раздавать бесплатную землю. Заманчивым предложением от государства уже решили воспользоваться почти 3 тысячи человек, но участки получили пока только треть обратившихся. «Гектарщики» рассказали «Номер один» свои истории получения земли.

Как нам сообщил региональный представитель Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке по Республике Бурятия Василий Елаев, по состоянию на 27 декабря от жителей республики поступило 2991 заявление на предоставление «дальневосточного гектара». Из них больше тысячи было аннулировано.- 1 011 заявлений аннулировано самими заявителями по разным причинам - разонравился участок либо нашли другой и подали заново, передумали подавать из-за того, что в данном месте нельзя использовать землю по тому или иному назначению, также некоторые территории заняты и не могут быть предоставлены. 223 заявления возвращены по причине предоставления неполного пакета документов. Заключено и зарегистрировано в Росреестре 567 договоров безвозмездного пользования. Еще на стадии подписания - 249 договоров, - рассказал чиновник.Чаще всего «дальневосточные гектары» берут на территории Кабанского, Иволгинского, Селенгинского, Кяхтинского и Прибайкальского районов, то есть приближенных к Улан-Удэ, Байкалу и границе с Монголией. Так, свободных участков, находящихся в районе сел Тресково, Лемасово, Шергино, осталось совсем мало.«Номер один» разыскал людей, которые уже получили участки. Планы у всех разные – кто-то планирует заняться разведением скота, кто-то - растениеводством, кто-то намерен совмещать то и другое, есть и такие, кто собирается заняться туристическим бизнесом.Одни довольны полученными участками и процедурой оформления земли, а другие полностью разочаровались в программе и даже не смогли получить участок.Улан-удэнка Ирина Салтыкова получила гектар земли в Иволгинском районе. По ее словам, трудностей с получением особых не было: от момента подачи заявления до получения участка прошло всего полтора месяца. Трудности ждали потом.- Я планирую пермакультурную ферму и лесосад. Но сначала надо научиться выращивать землю. А для начала надлежит сделать ограждение на весь гектар, чтобы соседские коровушки мой сад-огород не съели, - делится намерениями женщина.На наше уточнение о том, что именно Ирина собирается выращивать, она ответила, что мы не ослышались, – землю.- Она мне досталась неплодородная, эрозийная. Коровы под ноль выгрызли всю траву. Так вот сейчас моя задача - восстановить плодородие почвы. Осенью завезла туда несколько машин листвы и соломы. И посеяла горчицу под снег. Это улучшит качество земли. Теперь весной буду ждать всходов, - рассказывает Ирина.Опыт выращивания растений у Ирины есть – женщина проживает в частном доме в одном из поселков Улан-Удэ. Есть свой огород, небольшое хозяйство. На полученном гектаре после «лечения» почвы Ирина все-таки планирует выращивать овощи, но в больших масштабах.Мунко Гомбожапов получил 15 гектаров земли в Тарбагатайском районе. Там планирует заниматься сельским хозяйством.- В местном земельном комитете есть две женщины - специалисты по работе с программой «Дальневосточный гектар». Без их профессиональной помощи, наверное, было бы потяжелей оформить, волокитно с бумагами, - говорит будущий фермер.С настоящей волокитой Мунко столкнулся в другом районе республики, где первоначально и пытался получить землю. Там промаялся в ожидании участка три месяца, но так ничего и не дождался.Помимо бумажной бюрократии, будущего фермера смущала еще одна вещь - одного гектара явно мало для разведения сельскохозяйственных животных. Один гектар достаточен для садовода ягодной плантации, может быть, небольшого тепличного хозяйства, хозяйства по выращиванию цветов и т. д. То есть речь идет о энергоемких, но коммерчески прибыльных направлениях в сельском хозяйстве, которые позволяют частному подворью быть самодостаточным при наличии лишь небольших наделов. Так работают аграрии регионов, где ограничен земельный ресурс, например, в республиках Северного Кавказа.Но один гектар — крайне недостаточный для животноводства, да и для растениеводства тоже, если это поле, бахча, если фермер ставит цель выращивать зерновые культуры или картофель.Однако Мунко нашел выход из этой ситуации - помощь ему оказали родственники, которые подали заявления на получение гектара с тем, чтобы в будущем отдать землю ему. Таким образом, мужчина получил 14 гектаров под сенокос и пастбище и один гектар под фермерское хозяйство.- Есть сложность в том, что для получения свидетельства собственности нужно пройти несколько этапов. Через пять лет родственники должны оформить на себя, а уже потом переоформлять гектары на меня, - рассказывает о тонкостях получения земли наш собеседник.Сейчас мужчина думает, как построить дом и разместить хозяйство на земельном участке, чтобы было удобно жить и работать.- Для этого в первую очередь нужно прорубить воду, потом провести электричество. Думаю в этом году справиться хотя бы с этими планами, - надеется Мунко Гомбожапов.Житель Улан-Удэ Олег Очиров приобрел участок в 38 соток в Селенгинском районе Бурятии - около Гусиного озера.- Я взял землю в этой местности, потому что у меня здесь родина. Мой отец родом из улуса Цайдам. И мне самому Гусиное озеро нравится - тут тихо и потрясающая природа. Собираюсь открыть туристический проект - например, поставить юрты для отдыха или кемпинги, чтобы люди приезжали на озеро, отдыхали, купались. Опыта в этой сфере у меня нет, просто душа лежит, - делится планами Олег Очиров.Сейчас Олег помогает своей жене получить землю в Курумканском районе. Там супруги планируют использовать «дальневосточный гектар» под индивидуальное жилищное строительство, хотят построить дом для семьи.Горожанин уверяет, что система получения участков удобная – нет никаких очередей.- Все на сайте – в Личном кабинете можно в режиме онлайн отслеживать статус заявления. Через некоторое время позвонили из администрации района и сказали, что договор отправлен на подписание, в Личном кабинете появился такой же статус. Договор можно было распечатать у себя, подписать и отправить его «скан» обратно. То есть все в электронном виде. Удобно, не надо ехать в район, - пояснил Олег Очиров.Однако не у всех жителей республики все складывается так радужно. Любовь, проживающая в Прибайкальском районе, уверяет, что не может получить участок. Женщина говорит, что проблемы с получением бесплатной земли есть и у ее сестры из Улан-Удэ.- Она пыталась получить, но, к сожалению, пока это не представляется возможным, поскольку на сайте надальнийвосток.рф возникают проблемы. Это через компьютер. Через телефоны вообще не поддерживается. Сколько раз она хотела выбрать участок, не получалось - не выбирается. Хороших участков уже нет, эта программа в первую очередь, судя по всему, на чиновников рассчитана, - считает жительница республики.Помимо неполадок с сайтом, Любовь жалуется на то, что непонятно, как работает механизм получения гектаров, и возмущается тем, что правительство республики не выполняет обязательства по другим социальным программам.- Моя сестра - многодетная мать, живет в аварийном доме в непосредственной близости к железной дороге, до нее всего 19 метров. Ждала переселения, но ее исключили из всех программ, непонятно, по какой причине, - растерянно говорит женщина.В селе Любови, по ее словам, про программу «Дальневосточный гектар» никто из жителей Прибайкалья ничего не слышал.- Я тоже многодетная, а мне бесплатный участок в собственность не дают, не то что «дальневосточный гектар». У нас экозона, нельзя... Да и участков там нет свободных. Было бы намного лучше, если бы работу по выдаче участков проводили в администрации. Пришла бы туда, мне предложили участки, согласно программе, рассказали, показали бы, а то через интернет. Ни о чем, - жалуется сельчанка.В конце декабря к уполномоченному по правам человека в Бурятии обратились ряд жителей села Кардон Тарбагатайского района по поводу ущемления их прав на землю.В одних случаях часть земельных участков, находящихся в собственности тарбагатайцев, была выделена органами местного самоуправления под «дальневосточный гектар». В других – земли сельхозназначения, отмежеванные жителями под пастбища общего пользования, также распределены под «дальневосточный гектар».Для решения возникшей ситуации Юлия Жамбалова планирует провести рабочее совещание с участием уполномоченных органов власти.Программа «Дальневосточный гектар» была призвана решить проблему оттока населения с Дальнего Востока и привлечь около 30 млн новых жителей. Однако за три года землю взяли всего 76 тыс. человек.- Когда стартовала программа, было запланировано не более 500 заявлений до конца года. На сегодняшний день число заявлений в пять раз превысило это количество. Что на наш взгляд, говорит о том, что до «дальневосточного гектара» получить земельные участки было сложно. И закон о «дальневосточном гектаре» позволил гражданам реализовать свое право, - говорит Василий Елаев.Однако на сегодняшний день ажиотаж с получением «дальневосточных гектаров» уже спал. Остается надеяться на то, что жители республики, получившие землю, действительно смогут реализовать на ней свои проекты и планы.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: pixabay.com