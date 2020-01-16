Фонд капремонта Бурятии принудил сменить бригаду на домах без крыш

Сейчас на объектах по улицам Родины и Московская ведутся строительно-монтажные работы

Фонд капремонта Бурятии принудил подрядную организацию, выполняющую капитальный ремонт крыш по улицам Родины 7-2, 3 и Московская 1, повторно сменить строительную бригаду. Сейчас на объектах ведутся строительно-монтажные работы. Подрядчиком закуплены все необходимые материалы, сообщила пресс-служба фонда.Об этом генеральный директор регионального оператора рассказал на встрече с жителями проблемных домов. Он также добавил, что договором предусмотрена возможность фонда расторгнуть договор в одностороннем порядке. Однако указанная мера применяется выборочно, так как процедура привлечения новой подрядной организации занимает в лучшем случае около двух месяцев. И, как показывает практика, переделывать работу новые подрядные организации отказываются.«Конечно, это ужасная ситуация. От лица онда и от себя лично приношу извинения перед жильцами домов за неудобства. Если мы расторгнем договор с подрядчиком, то крыша может остаться недоделанной на неопределенное время. Поэтому мы оказываем на подрядчика все меры давления, предусмотренные законодательством, и заставим сделать работу до конца», - отметил директор Фонда капремонта Тимур Цыренжапов.Он также добавил, что в случае, если подрядная организация при проведении ремонта, нанесла вред имуществу собственников квартир, виновное лицо обязано возместить ущерб в полном объеме.Также жильцов домов волновал вопрос понижения температуры в квартире из-за отсутствия крыш. Как пояснил проектировщик ООО «ВостокПромПроект» Олег Ангаев, назначение кровельного покрытия – это защита перекрытия от атмосферных осадков. При теплотехническом расчете не учитывается кровельное покрытие здания. Соответственно, отсутствие кровельного покрытия не может влиять на температурный режим внутри квартир.Напомним, согласно краткосрочному плану, капитальный ремонт вышеуказанных домов должны были завершить в 2019 году. Однако подрядчик сорвал все сроки работ из-за реструктуризации внутри самой компании. Для понуждения порядной организации завершить строительно-монтажные работы фондом проведен весь комплекс контрольных мероприятий.Неоднократно были организованы выезды на объекты, по каждому случаю нарушения срока выполнения работ руководителей подрядной организации вызывали в фонд, где им указывалось на необходимость ускорить темпы работ для завершения ремонта в срок. Более того, были направлены обращения в прокуратуру Бурятии и в СРО для организации содействия в принятии мер по отношению к подрядным организациям в рамках своих полномочий. По завершению капремонта подрядчику будут начислены штрафные санкции за нарушение сроков работ.Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта РБ