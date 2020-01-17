В Улан-Удэ демонтированы нестандартные «лежачие полицейские»

Их установили в районе ТРЦ «Пионер», но они вызывали нарекания водителей

Комитет по транспорту Улан-Удэ после обращения активистов Общероссийского народного фронта демонтировал искусственные неровности, установленные с нарушением на дороге в районе ТРЦ «Пионер».Как сообщили в региональном отделении ОНФ, в него обратились водители маршрутных автобусов, которые пожаловались на искусственные неровности на улице Корабельной. Высота «лежачих полицейских» превышала норматив. В результате легковые автомобили преодолевали препятствие с риском повреждения подвески и кузова, а пассажиров больших автобусов просто резко подбрасывало. По этой причине водители маршрутных автобусов даже отказались заезжать на остановку общественного транспорта на улице Корабельной.Активисты ОНФ организовали рейд с участием представителей Комитета по транспорту администрации города Улан-Удэ и ГИБДД.«Согласно ГОСТу, искусственная неровность не должна превышать в высоту семь сантиметров и должна иметь светоотражающие полосы. Эти требования не соблюдались, поэтому возникла угроза для жизни и здоровья участников дорожного движения, в том числе пассажиров общественного транспорта», - подчеркнул член регионального штаба ОНФ в Бурятии Анатолий Мухамедчин.По итогам рейда на месте было принято решение о незамедлительном демонтаже двух «лежачих полицейских» вместе с дорожными знаками, еще два будут приведены в соответствие с требованиями до конца августа текущего года.Фото: ОНФ