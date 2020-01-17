ВИЧ продолжает наступать на деревни Бурятии

Итоги 2019 года по опасному заболеванию оказались неутешительными





Центр профилактики и борьбы со СПИД обнародовал итоги 2019 года. Показатель распространенности неизлечимого заболевания на 1 января 2020 года составил в республике 936,9 случая на 100 тыс. человек. Для сравнения, в среднем по ДФО он составляет 521,9 на 100 тысяч.

За год в республике зарегистрировали еще 605 случаев ВИЧ-инфекции, 91,6% из них заразились половым путем. Кроме того, из других регионов переехали 76 больных.Годовые итоги подтвердили тенденцию восхождения сельских районов вверх по ступенькам печального ВИЧ-«рейтинга». Из трех районов Улан-Удэ, занимавших некогда тесной кучкой три верхних строчки, сегодня в топе остался только один – неблагополучный Железнодорожный район.К началу 2020 года он по-прежнему оставался на верхней строчке (1558,6 случая на 100 тыс. населения). Второе место у Заиграевского района - с 1215,2 на 100 тысяч. На третьем - Селенгинский, с показателем 1110,4.Советский район Улан-Удэ пока еще размещается на четвертом месте (1043,3 на 100 тысяч), но все идет к тому, что он будет вытеснен сельским, Тарбагатайским. ВИЧ-тарбагатайцы наступают «советским» на пятки - сегодня пригородный район находится на уровне 998,5 на 100 тысяч.Октябрьский район Улан-Удэ находится на шестом месте (995,5).По выявляемости (в перерасчете на 100 тыс. населения) новых больных ВИЧ в 2019 году целый ряд районов уже превзошел средние цифры по Улан-Удэ. Особенно сильно их превысили Джидинский, Заиграевский и Муйский. Заметно превысили наиболее туристическо-курортные Баргузинский, Кабанский, Тункинский районы. В Прибайкальском и Иволгинском – примерно на уровне Улан-Удэ, также в расчете на 100 тыс. населения.Среди выявленных в прошлом году ВИЧ-больных (без прибывших) 55,9% составили мужчины. 44,1% «свежевыявленных» зараженных – женщины.Как бурятский Минздрав намерен реагировать на столь тревожную статистику - непонятно. Между тем некоторые эксперты уже не первый год ратуют за повсеместную продажу презервативов. Речь идет о социальном проекте по установке в городах и деревнях республики тысяч автоматов по продаже презервативов по десять рублей за пачку. Конечно, оплатить такой проект должен бюджет республики.Служба информации «Номер один»Фото: pixabay.com