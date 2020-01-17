В сети появилась петиция, призывающая спасти Улан-Удэ от черного неба





На сайте change.org Марина Авсиевич создала петицию под названием «Черное небо Улан-Удэ». В ней она обращается в министерство здравоохранения России, минприроды, Роспотребнадзору, правительству и президенту страны.

- Которой год жители нашего города и его окраины задыхаемся в смоге от кочегарок, ТЭЦ, частного сектора. Город Улан-Удэ находится в низине и практически не продувается. Весь дым накрывает наш город густым смогом как колпаком. Наши дети не могут гулять на улице, жители не могут открыть окна.

Мы строим стадионы, ледовые катки, водим детей в спортивные секции, заботимся о здоровом будущем своих детей. Но все это практически теряет смысл! Мы и наши дети дышим ядами, что влечёт за собой непоправимый вред своему здоровью. Все неравнодушные, давайте начнём решать нашу общую проблему-проблему чистого воздуха. Солнечный Улан-Удэ не должен быть городом «чёрного неба».

Дорогие земляки! Давайте обратим внимание людей, от которых зависят наше здоровье, жизнь! Каждый из нас, наши дети достойны дышать чистым воздухом! – пишет горожанка.

На данный момент петицию подписали 1300 человек.

Напомним, сейчас в Улан-Удэ объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности из-за плохого рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности впервые объявили в Улан-Удэ 13 января. С 15 января до 11 часов 16 января уровень опасности был повышен до второй степени. Как уточнили в Минприроды, степени предупреждений устанавливаются в зависимости от уровня превышения максимально разовых концентраций загрязняющих веществ установленных нормативов. При превышении концентраций загрязняющих веществ 1 ПДК передается предупреждение I степени, при превышении 3 ПДК — II степени. III степень предупреждения передается, когда концентрации загрязняющих веществ превышают 5 ПДК.

В начале января на портале change.org появилась петиция, которую создал житель Читы – горожанин также жаловался на плохой воздух в краевой столице.



Фото: с сайта change.org