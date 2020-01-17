В Улан-Удэ задержан подозреваемый в разбое на офис микрозайма

Угрожая сотруднице ножом, он похитил 6 тысяч рублей



В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в разбойном нападении на организацию микрозайма, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Преступление было совершено в декабре прошлого года на улице Краснофлотской. Неизвестный в медицинской маске зашел в помещение микрофинансовой точки и, угрожая одной из сотрудниц ножом, похитил около шести тысяч рублей.



Подозреваемый - 28-летний горожанин - официально не работает. В 2013 году он привлекался к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, и в течение года отбывал наказание в колонии-поселении.



Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.



Фото: «Номер один»

