В Улан-Удэ задержан подозреваемый в разбое на офис микрозайма
Угрожая сотруднице ножом, он похитил 6 тысяч рублей
В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в разбойном нападении на организацию микрозайма, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Преступление было совершено в декабре прошлого года на улице Краснофлотской. Неизвестный в медицинской маске зашел в помещение микрофинансовой точки и, угрожая одной из сотрудниц ножом, похитил около шести тысяч рублей.
Подозреваемый - 28-летний горожанин - официально не работает. В 2013 году он привлекался к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, и в течение года отбывал наказание в колонии-поселении.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Главный редактор Сажинова О. А. Учредитель ООО "Тори-пресс"
Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?