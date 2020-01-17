В Бурятии замечены предвестники глобального потепления

В республике появились дальневосточные бабочки





Изменение климата позволяет новым биологическим видам осваивать территорию Бурятии. Интересные тенденции изучали Сергей Гордеев и Татьяна Гордеева из Института общей и экспериментальной биологии СО РАН. Их материал на эту тему увидел свет в последнем номере «Российского журнала биологических инвазий» за 2019 год.

Исследователи сообщают, что в начале 2000-х гг. в нижнем течении Уды и Хилка были впервые отмечены бабочки-переливницы (Apatura Fabricius, 1807). К слову, бабочка занесена в Красную Книгу Забайкальского края. По наблюдениям Гордеевых, в следующие 15 лет на ключевом участке севернее долины Уды стало заметно больше ивовой переливницы. И ее численность осталась стабильной. А такая разновидность, как замещающая переливница сместилась немного южнее и обосновалась в пойме реки.Изучение шло на участках, расположенных на северной окраине Селенгинского среднегорья.«Первыми в 2004 году на исследуемом участке в пади Онохой - Шибирь были отмечены большая и замещающая переливницы. С 2008 года, времени появления третьего вида - ивовой переливницы, предыдущие встречались уже реже, а последняя, наоборот, стала нередка и в отдельные годы многочисленна», - констатировали ученые.В целом бабочки-переливницы идут в республику с Дальнего Востока транзитом через Забайкальский край, проникая все дальше. Например, большая переливница в конце 1990-х уже отмечалась под Читой как нередкий вид. В Бурятии он стал известен в 2004 году, в том числе в долине Курбы (один самец) и Сосновоозерской котловине (три самца). Затем последовали другие находки. Территория обитания довольно быстро расширяется.Ивовая переливница в районе Хабаровска или Комсомольска-на Амуре, как отмечают исследователи, является многочисленным видом. Три года назад на юго-западе Забайкальского края эта бабочка царствовала, характеризовалась как обычная и многочисленная. А в Бурятии ее обнаруживали на левом берегу Селенги, уже северо-западнее Улан-Удэ. Другими словами, крылатое насекомое движется к берегам Байкала.Изучая продвижение переливниц, бурятские ученые соотносят его с климатом. Отмечают, что динамика показателей температуры и влажности в центральной части Забайкалья (в природно-географическом, а не административно-территориальном понимании) положительна.«К началу нового века среднегодовая температура здесь достигла положительного значения. Влажность воздуха стала заметно выше с 1980-х гг., к началу 2000-х она приблизилась к показателям северной части Нижнего Приамурья – Комсомольска-на-Амуре. Тогда же в разных точках Западного Забайкалья стали отмечаться переливницы. Проникновению видов рода Apatura на запад Забайкалья способствовала положительная годовая динамика температуры», - указывают они.Судя по исследованиям ученых, также значимым оказался и рост абсолютной влажности воздуха.Петр Санжиев, «Номер один»Фото: pixabay.com