Жители Кижинги добились открытия детского отделения в больнице

Вопросы по другим нарушениям в ЦРБ пока еще не закрыты





Напомним, проблема отсутствия детских коек была только одной из многочисленных жалоб кижингинцев, обратившихся за помощью к члену общественного совета при Минздраве РБ Антону Котенко.

Общественник сразу выехал в сельскую больницу, чтобы лично убедиться в том, что жалобы обоснованны.- Народ в Кижинге спокойный, терпеливый, и кое-кто пользуется этим. Я был удивлен, когда мне рассказали о том, как работает главврач больницы Вячеслав Максаров, которого даже его коллеги называют «Бизнесмен». Узнал о том, что в больнице почему-то проживают люди, в том числе сам главврач. Зато закрыто детское отделение. Впоследствии Максаров в СМИ подтвердил, что необходимости в детском отделении нет. И это в районе, где проживает около 6 тыс. детей. Он оставил для малышей несколько коек, причем разместил их в инфекционном отделении, – рассказывал Антон нашему изданию.В итоге прокуратура провела проверку в Кижингинской ЦРБ и действительно нашла немало вопиющих нарушений.- Были выявлены нарушения в трудовом законодательстве при заключении допдоговоров с работниками. Есть нарушения при использовании государственной муниципальной собственности. В больнице проживал главврач без соответствующего оформления. Детское отделение базировалось в инфекционном отделении в нарушение всех СанПиНов. Также выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства по всей больнице. По результатам проверки возбуждено несколько административных производств. Внесено представление в адрес главврача, - сообщил «Номер один» прокурор Кижингинского района Сергей Заводской.Кроме того, проведут дополнительное расследование по поводу некачественного оказания медпомощи.В январе текущего года появился первый результат от работы общественников. Благодаря Антону Котенко и народному бунту детское отделение в Кижингинскую ЦРБ вернули.«То, чего мы так долго добивались, свершилось - открылось детское отделение в Кижингинской ЦРБ. Теперь оно находится не в инфекционном блоке, как раньше, и это не какие-то там койки, а настоящее детское отделение. Личный поклон медработникам Кижингинской ЦРБ, силами которых проведен ремонт. Кстати, да, у меня тоже вопрос, почему они сами ремонтировали все это и где наши налоги? Но факт есть факт. Почти 6 тыс. детей Кижингинского района теперь наконец-то могут пользоваться настоящим полноценным отделением, без опасности подхватить опасную инфекцию от взрослых. Считаю, что ради здоровья маленьких наших земляков стоило того добиваться, - написал на своей странице в соцсетях Антон Котенко.Как отмечает общественник, остальные вопросы, к примеру, проживание людей в больнице и другие нарушения, пока еще открыты.Василиса Шишкина, «Номер один»Фото: «Номер один»