В Улан-Удэ будет запущен новый маршрут № 27

С 20 января он начнет курсировать между Дивизионной и Светлым



В Улан-Удэ вводится новый автобусный маршрут № 27 «Первый участок станции Дивизионная – мкрн Светлый». В будние дни по нему будут следовать два автобуса ПАЗ муниципальных «Городских маршрутов» вместимостью более 40 человек, сообщили в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и лицензированию администрации Улан-Удэ.



«Новый маршрут призван улучшить транспортное обслуживание жителей отдаленных микрорайонов, а также тех частей города, где ощущается дефицит общественного транспорта. В частности, по улице им. Жердева - на участке от улицы Дарханская до проспекта Строителей», - пояснили в комитете.



Протяженность нового маршрута – 23 км, он проходит по улицам Акмолинская – Сотниковская – Радикальцева – Борсоева – Смолина - Ленина - Свободы - Кирова (ул. Куйбышева) - Балтахинова - Бабушкина - Терешковой - Сахьяновой - Жердева – пр. Строителей - Мокрова - дороге в мкрн Забайкальский – мкрн Светлый.



Время отправления автобуса с Первого участка станции Дивизионная: 8:10, 9:30, 10:50, 12:10, 16:30, 17:50; из мкрн Светлый: 7:00, 8:10, 9:30, 10:50, 15:10, 16:30, 17:50.



«График работы маршрута со временем может меняться, в зависимости от пожеланий жителей и возможностей предприятия», - добавили в комитете.

По вопросам работы нового маршрута можно обращаться по телефону МУП «Городские маршруты» - 44-72-10.



Фото: ulan-ude-info.ru