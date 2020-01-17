К отставке правительства положительно относятся 54% россиян

И ровно столько же затрудняются с оценкой нового премьера Михаила Мишустина





К отставке правительства, о которой сообщил Дмитрий Медведев 15 января после обращения президента РФ к Федеральному собранию, положительно относятся 54% процентов россиян, сообщает результаты своего опроса сервис по поиску работы



Еще 25% респондентов восприняли отставку нейтрально, 16% затруднились ответить. Негативно к отставке правительства отнеслись 5% опрошенных.



При этом, идею назначить Михаила Мишустина премьер-министром поддерживают 18% россиян, 28% против, однако более половины опрошенных пока затрудняется с оценкой его кандидатуры (54%).



В 2012 году жители страны были более категоричны в отношении кандидата на пост председателя правительства. Тогда на эту должность после четырех лет президентства претендовал Дмитрий Медведев. Его кандидатуру на пост премьер-министра поддерживали 22%, не поддерживали 60%, 18% затруднялись с оценкой.



В опросе приняли участие 1600 экономически активных жителей страны из всех федеральных округов России. К отставке правительства, о которой сообщил Дмитрий Медведев 15 января после обращения президента РФ к Федеральному собранию, положительно относятся 54% процентов россиян, сообщает результаты своего опроса сервис по поиску работы Superjob Еще 25% респондентов восприняли отставку нейтрально, 16% затруднились ответить. Негативно к отставке правительства отнеслись 5% опрошенных.При этом, идею назначить Михаила Мишустина премьер-министром поддерживают 18% россиян, 28% против, однако более половины опрошенных пока затрудняется с оценкой его кандидатуры (54%).В 2012 году жители страны были более категоричны в отношении кандидата на пост председателя правительства. Тогда на эту должность после четырех лет президентства претендовал Дмитрий Медведев. Его кандидатуру на пост премьер-министра поддерживали 22%, не поддерживали 60%, 18% затруднялись с оценкой.В опросе приняли участие 1600 экономически активных жителей страны из всех федеральных округов России.

Фото: government.ru Фото: government.ru