Главой минздрава Бурятии будет назначена Евгения Лудупова

Великий январский «кадроворот» в правительстве Бурятии коснулся и минприроды, уходит Вадим Кантор



После встречи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым написал заявление об отставке по собственному желанию министр здравоохранения Дамбинима Самбуев, официально сообщила пресс-служба правительства Бурятии.



Министерство здравоохранения также покидает заместитель министра - председатель Комитета первичной медико-санитарной помощи, профилактики и реабилитации Батор Будаев.



Кроме того, свой пост покидает министр природных ресурсов Вадим Кантор.



Главный врач Республиканской клинической больницы имени Н.Семашко, депутат Народного Хурала Евгения Лудупова займет пост министра здравоохранения после прохождения всех согласований.



Пост министра природных ресурсов республики предложено занять экс-заместителю мэра города Улан-Удэ Алексею Хандархаеву. Его кандидатура поддержана, проходит процедуру согласования.



Глава Бурятии Алексей Цыденов на своей странице в Facebook поблагодарил ушедших в отставки министров. «За период совместной работы многое удалось сделать. Существенно обновили медицинское оборудование в районных и республиканских больницах, запустили проект строительства центра ядерной медицины, провели ремонты и новое строительство ФАПов и поликлиник. Не без нареканий, но запустили в республике реформу обращения с твердыми коммунальными отходами; начали строить очистные и ликвидировать свалки в городах и др. Вместе с тем, не решенных вопросов и актуальных проблем еще много. И требуется усиление работы», - подчеркнул Алексей Цыденов.



Фото: egov-buryatia.ru

