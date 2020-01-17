В Бурятии, наконец, наказали вип-браконьеров

За трех убитых косуль они выплатят солидарно 300 тысяч рублей



Обстоятельства дела относятся к 2017 году, тогда



В тот период охота на косулю сибирскую была запрещена, однако, на месте были обнаружены три убитые и разделанные туши косуль. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота с причинением крупного ущерба».







Однако, народная антибраконьерская операция закончилась, по сути, ничем. Не смотря на то, что на месте были обнаружены помимо туш убитых животных стреляные гильзы, картечь, а также имелись следы шин автомобилей, доказать вину шестерых охотников в рамках уголовного дела не удалось. Дело прекращено за не установлением виновных лиц.







Оставалась надежда, что охотников привлекут хотя бы к административной ответственности, но, и этого не случилось, не смотря на целую эпопею с жалобами и судами. Административное дело было прекращено районным судом, затем Верховный суд Бурятии отменил это решение в связи с истечением сроков привлечения к административной ответственности. При этом суд не оправдал охотников, и Бурприроднадзор решил подать к ним исковые требования.







- Разбирательство по данному факту длилось почти 3 года. В 14 января 2020 года Железнодорожным районным судом РБ вынесено решение об удовлетворении исковых требований Бурприроднадзора и о взыскании с граждан, причастных к незаконной добыче, ущерба, нанесенному государственному охотничьему фонду в размере 300 тысяч рублей, - сообщили в Бурприроднадзоре.



Фото Д. Глумова

Обстоятельства дела относятся к 2017 году, тогда 5 февраля общественники и полиция задержала в лесах охотничьих угодий Тарбагатайского района шестерых человек, среди которых были действующий на тот момент сотрудник полиции и двое пенсионеров МВД, работавших адвокатами.В тот период охота на косулю сибирскую была запрещена, однако, на месте были обнаружены три убитые и разделанные туши косуль. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота с причинением крупного ущерба».Однако, народная антибраконьерская операция закончилась, по сути, ничем. Не смотря на то, что на месте были обнаружены помимо туш убитых животных стреляные гильзы, картечь, а также имелись следы шин автомобилей, доказать вину шестерых охотников в рамках уголовного дела не удалось. Дело прекращено за не установлением виновных лиц.Оставалась надежда, что охотников привлекут хотя бы к административной ответственности, но, и этого не случилось, не смотря на целую эпопею с жалобами и судами. Административное дело было прекращено районным судом, затем Верховный суд Бурятии отменил это решение в связи с истечением сроков привлечения к административной ответственности. При этом суд не оправдал охотников, и Бурприроднадзор решил подать к ним исковые требования.- Разбирательство по данному факту длилось почти 3 года. В 14 января 2020 года Железнодорожным районным судом РБ вынесено решение об удовлетворении исковых требований Бурприроднадзора и о взыскании с граждан, причастных к незаконной добыче, ущерба, нанесенному государственному охотничьему фонду в размере 300 тысяч рублей, - сообщили в Бурприроднадзоре.Фото Д. Глумова