В Улан-Удэ родители детсадовцев раскололись на два враждующих лагеря

Стоящие в очереди недовольны теми, кто получает места через суд





Несмотря на смену начальника в комитете по образованию города Улан-Удэ и громкие обещания властей о строительстве новых садов, активные мамочки продолжают бороться за свои права и самостоятельно решать свои проблемы. В том числе прибегая к судебным инстанциям.

Напомним, общественное движение мам «Хочу в сад 03» в Улан-Удэ уже второй год борется за права родителей и малышей. И в этом году родители-активисты по-прежнему помогают горожанам отстаивать свои права. В числе которых бесплатная юридическая помощь.Благодаря помощи общественников только в Советском районном суде города Улан-Удэ удовлетворены иски 610 родителей. Прошли через Верховный суд еще 444 человека. Речь идет о судебных исках на внеочередное попадание в детские сады.Как правило, уже в течение месяца-двух после решения Верховного суда родители получают место в детском саду без очереди.Для тех родителей, которые «добросовестно» годами стоят в очереди, такие уловки кажутся нечестными. Равно как и комитет по образованию реагирует на все происходящее крайне остро. Но общественники подчеркивают, такая ситуация сложилась не по их вине. А по вине самих чиновников и властей республики.Даже сейчас, когда в СМИ пишут о больших планах и скорейшей ликвидации многотысячной очереди малышей, родители не верят в красивые слова и не хотят ждать у моря погоды.- На сегодняшний день, чтобы ликвидировать очередь малышей в возрасте от 1,5 до 7 лет, нужно построить примерно 40 садов дополнительно. А сейчас идет речь о строительстве лишь 24 садов. И все. Дальше тишина. Хотя вроде как выделялись дополнительные средства, да и прокуратура выигрывала суд первой инстанции у комитета по образованию, обязав чиновников обеспечить всех детей от 3 до 7 лет местом в детском саду. Были обещания о том, что якобы уже до 1 июня 2020 года очередь для детишек в возрасте от 3 до 7 лет должны полностью ликвидировать. Но на самом деле сейчас строят в основном ясли, – возмущается активист общественного движения «Хочу в сад 03» Татьяна Тютрина.А пока власти республики и чиновники города раскачиваются и не выполняют свои же обещания, общественники намерены и дальше «громить» суды.Отметим, что вышеуказанные цифры условные, ведь зачастую в иске указывается не один, а два и более ребенка.- Так что, по нашим расчетам, суд выиграло как минимум около 700 детей. А это почти три улан-удэнских детсада, - отмечает активист движения «Хочу в сад 03» Гульнара Гарипова.Служба информации «Номер один»