Жителям Улан-Удэ раздадут по 125 грамм хлеба

Таким образом горожанам напомнят о блокадном Ленинграде





Всероссийская акция «Блокадный хлеб» откроет Год памяти и Славы-2020 в России. С 18 января – день начала стратегического наступления операции «Искра», по 27 января – день полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады, по всей России пройдут мероприятия, посвященные этим датам, сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Бурятии.

С 18 по 27 января каждый житель Бурятии в музеях, библиотеках, торговых точках республики сможет больше узнать о событиях того времени и своими глазами увидеть и даже попробовать суточный паек жителей Ленинграда во время блокады.«Акция памяти «Блокадный хлеб» напомнит о трагедии целого города, которая развернулась среди общего горя Великой Отечественной войны: пока мы помним о наших героях, пока сохраняем память о них, они живы в наших сердцах – это значит, что они воевали не зря», рассказали в министерстве.Центральной точкой проведения акции станет торгово-развлекательный центр «Форум» в Улан-Удэ. В 15 часов в ходе мероприятий волонтеры будут знакомить жителей города с историческими фактами, связанными с блокадой Ленинграда – они предложат памятки, смогут продемонстрировать блокадный паек самого тяжелого для жителей Ленинграда 41-го года.Также «Волонтеры Победы» организуют тематическую инсталляцию, имитирующую пункт выдачи суточных пайков хлеба в блокадном Ленинграде и предложат памятки всем желающим.В школах, университетах и колледжах республики пройдут уроки памяти «Блокадный хлеб», на которых учащимся расскажут о блокаде Ленинграда, поделятся с ними важными историческими фактами, связанными с блокадным хлебом, жизнью блокадников.«Главная цель акции – сохранить память о трагедии, с которой столкнулись жители Ленинграда. Ключевой символ акции – кусочек хлеба весом в 125 грамм: именно такая ежедневная минимальная норма была установлена во время блокады Ленинграда. Это символ стойкости и мужества защитников города, их подвига на фоне всех тяжестей военного времени. В городе не осталось семей, которых бы не коснулась трагедия блокады – она навсегда изменила жизни не только людей военного времени, но и последующих поколений», отметили в Минспорте.Фото: pixabay.com