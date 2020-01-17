Национальный музей Бурятии получил новый автомобиль

Минивэн стоимостью 2,1 млн рублей приобретен за счет средств республиканского бюджета

Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева вручила ключи от автомобиля «Хёндай H-1» директору Национального музея республики Татьяне Бороноевой. Новый минивэн предназначен для выездов в районы сотрудников музея, сообщили в пресс-службе ведомства.Напомним, в прошлом году автопарк отрасли культуры республики заметно пополнился. Большой автобус Golden Dragon приобретен Бурятскому театру драмы для гастролей. Также получен грузовик, чтобы перевозить декорации. Для Республиканского центра народного творчества закуплен микроавтобус Volkswagen, чтобы специалисты центра выезжали в сельскую глубинку. А театру «Ульгэр» достался микроавтобус Toyota Hiace (3 млн рублей поступили из федерального бюджета).«У каждого нашего учреждения очень много работы в районах, поэтому транспорт здесь просто необходим», - подчеркнула Соелма Дагаева.Фото: minkultrb.ru