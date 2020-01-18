Крещенские купания в Бурятии: все готово и места определены

Росгвардия и полиция проверяют их со взрывотехниками и кинологами

Места купелей:

В Бурятии во время празднования православного праздника Крещения Господня сотрудники и военнослужащие Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками территориального МВД будут выполнять задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.Сегодня специалисты-взрывотехники и кинологи сил специального назначения Росгвардии проведут профилактические осмотры религиозных объектов и прилегающих к ним территорий, где пройдут божественные литургии, а также места крещенских купаний.Маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны будут максимально приближены к местам проведения праздничных мероприятий. Как сообщили в республиканском управлении Росгвардии, ее проведут инструктажи со священнослужителями о действиях в случае обнаружения подозрительных предметов.В Улан-Удэ сотрудники МЧС России и городские спасатели накануне проверили иордань в районе стадиона «Спартак» на соответствие требованиям безопасности. Толщина льда в этом месте составляет 80 см. Как говорят специалисты, такой ледовый покров может выдержать вес до 40 тонн. Дно обследовали водолазы Улан-Удэнской поисково-спасательной службы, сообщили в региональном главке МЧС.Места для совершения обряда оборудованы всем необходимым - палатки для обогрева и переодевания, наблюдательные пункты для спасателей. Сами купели оснащены деревянным каркасом, устойчивыми лестницами, а также перилами для входа и выхода.Как рассказал главный государственный инспектор республики по маломерным судам Николай Зайцев, в этом году в Бурятии планируется открыть около 30 мест массового купания верующих. Там будут дежурить спасатели, сотрудники МЧС и полиции, медицинские работники и представители органов местного самоуправления.Главное управление МЧС России по Республике Бурятия в преддверии праздника Крещения Господня призывает жителей соблюдать все требования и рекомендации организаторов и спасателей. Следует отметить, что происшествия в организованных местах купания не регистрировались.Фото: uud-eparh.ru и 03.mchs.gov.ru