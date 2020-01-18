Алексей Цыденов проведет прямой эфир в ВКонтакте и в Инстаграм

Он будет отвечать на вопросы на своих страницах в течение двух часов 21 января с 18:00



Во вторник, 21 января, глава Бурятии Алексей Цыденов проведет прямой эфир на своих страницах в ВКонтакте и Инстаграм, сообщил в Facebook пресс-секретарь главы региона Алексей Фишев.



Прямой эфир продлится два часа, темы не ограничиваются. «Сможете задавать вопросы, высказывать идеи и предложения», - подчеркнул Алексей Фишев.



Он уточнил, что «встречаемся 21 января в 18:00 на личных страницах Алексея Цыденова»



в ВКонтакте



Отметим, бурное начало политического года, как на федеральном, так и на республиканском уровне, безусловно, вызывает массу вопросов и к Алексею Цыденову. Нельзя не признать, что его выход во «всемирную паутину» будет весьма кстати.



Фото: egov-buryatia.ru

Во вторник, 21 января, глава Бурятии Алексей Цыденов проведет прямой эфир на своих страницах в ВКонтакте и Инстаграм, сообщил в Facebook пресс-секретарь главы региона Алексей Фишев.Прямой эфир продлится два часа, темы не ограничиваются. «Сможете задавать вопросы, высказывать идеи и предложения», - подчеркнул Алексей Фишев.Он уточнил, что «встречаемся 21 января в 18:00 на личных страницах Алексея Цыденова»в ВКонтакте https://vk.com/alexey.tsydenov и Инстаграм https://instagram.com/tsydenov_aleksey?igshid=1tbbp8f Отметим, бурное начало политического года, как на федеральном, так и на республиканском уровне, безусловно, вызывает массу вопросов и к Алексею Цыденову. Нельзя не признать, что его выход во «всемирную паутину» будет весьма кстати.Фото: egov-buryatia.ru