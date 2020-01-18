У-УАЗ передал ГТЛК семь вертолетов Ми-8АМТ

Они закуплены ГТЛК в рамках подпрограммы «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание»



Холдинг «Вертолеты России» (Ростех) в рамках реализации контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) передал партию из семи вертолетов Ми-8АМТ производства Улан-Удэнского авиационного завода. Вертолеты поставлены досрочно в рамках контракта на 14 машин, сообщила пресс-служба Ростеха.



Ми-8АМТ закуплены ГТЛК в рамках подпрограммы «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» государственной программы РФ «Развитие транспортной системы». Два вертолета будут использоваться компанией «Нижневартовскавиа», два – АО «Нарьян-Марский ОАО», два - АО «Русские вертолетные системы» и один – ЗАО «Авиапредприятие «Ельцовка».



«Через Государственную транспортную лизинговую компанию мы поставляем вертолеты региональным операторам всей страны. Благодаря своим техническим характеристикам наша техника способна оказывать помощь в самых отдаленных уголках России», - отметил управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых.



Вертолет Ми-8АМТ изготовлен в транспортном варианте, оснащен двигателями ТВ3-117ВМ и усиленной трансмиссией. Надежную навигацию обеспечивает БМС-индикатор, работающий с системами позиционирования GPS и ГЛОНАСС. Транспортные возможности вертолета обеспечивают перевозку до 23 пассажиров на откидных сиденьях, а также перевозку грузов массой до 4 тонн внутри грузовой кабины или на внешней подвеске.



Вертолеты типа Ми-8/171 – самые массовые вертолеты российского производства. Они обладают хорошей дальностью полета, надежны, обладают высокими летно-техническими характеристиками, многофункциональностью и простотой в эксплуатации и обслуживании, могут применяться в широком диапазоне условий и температур (от -50 до +50 градусов по Цельсию). Вертолеты этого типа постоянно модернизируются и оснащаются новым оборудованием для выполнения различных задач.



Фото: «Вертолеты России»

