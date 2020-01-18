В Бурятии ищут 24-летнюю жительницу Улан-Удэ

В мае 2019 года она перестала выходить на связь с родственниками

Сотрудники полиции Бурятии разыскивают жительницу Улан-Удэ, уроженку Селенгинского района 24-летнюю Алену Доржиеву, которая в мае 2019 года перестала выходить на связь с родственниками. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Приметы: азиатской внешности, на вид 25 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы длинные черные, окрашены частично в каштановый цвет, глаза карие.Особые приметы: татуировка-надпись на шее, татуировка в виде кошки в районе ключицы, шрамы от порезов на предплечье левой руки.При наличии какой-либо информации о данной гражданке либо ее местонахождении просим сообщить в полицию по телефонам: 8(3012)29-58-73, 8(9025)63-44-31, 8(983)533-62-05.Фото: pixabay.com и МВД по РБ