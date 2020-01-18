В 2020 году завершится научный учет нерпы на Байкале

Ученые Бурятии проведут в 2020 году научный учет нерпы по всему Байкалу, после этого будет приниматься решение о необходимости искусственного регулирования численности животного. Об этом ТАСС
сообщил руководитель Байкальского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Владимир Петерфельд.
Ранее некоторые ученые, в том числе Петерфельд и научный руководитель Байкальского института Сибирского отделения РАН, академик РАН Арнольд Тулохонов сообщали о том, что нерп на Байкале с каждым годом становится слишком много, сейчас их численность - около 130 тыс вместо оптимальной в 100 тысяч, а ежегодный прирост может привести к распространению инфекционных болезней, эпизоотии.
В сентябре 2019 года глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил ТАСС, что научно-исследовательские институты работают над программой по исследованию морских млекопитающих, в том числе байкальской нерпы и морских зайцев на Дальнем Востоке, и после завершения работ вопрос регулирования численности этих животных и их промысла будет обсуждаться совместно с минприроды РФ.
«В 2019 году мы впервые помимо использования традиционного метода провели альтернативный учет численности нерпы на северном Байкале - с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В 2020 году работа продолжится уже по всему Байкалу - планируем масштабную съемку в южной, северной и центральной частях озера. После результатов этих исследований будет приниматься решение о том, необходимо ли регулирование численности байкальской нерпы», - сказал Петерфельд.
Он отметил, что результаты работ с использованием БПЛА, проведенных в 2019 году, неутешительны: численность популяции эндемика даже гораздо выше, чем та, которая вычислялась с помощью ручного подсчета в экспедициях.
«Это опасно, потому как Байкал - замкнутая система, в ней есть определенное количество того или иного вида. И если тут, в нашем случае нерпы, станет запредельно много, неизбежна эпизоотия, - отметил ученый. - То есть, если данные о росте популяции по всему Байкалу подтвердятся, встанет вопрос - что делать: ждать, когда произойдет саморегуляция вида, или каким-то образом регулировать численность. Как будет решен вопрос, это решать будем не мы, наша задача как ученых - подсчитать, свести погрешность к минимуму, поэтому и используем с 2019 года два метода - традиционный и альтернативный».
В конце октября 2017 года на южном побережье Байкала были найдены тела 141 нерпы (38 - в Иркутской области, остальные - в Бурятии), точную причину их гибели установить не удалось. В июне 2018 года на восточном берегу озера было обнаружено 13 туш нерпы. Как выяснилось после проверки, животные погибли от парвовирусного энтерита. Эксперты высказывали мнение, что произошедшие инциденты - это сигналы, свидетельствующие о том, что с популяцией происходят какие-то процессы.
Массовая гибель байкальской нерпы в результате эпизоотии произошла в 1987-1988 гг., тогда от чумы плотоядных погибло от 10 тыс до 15 тыс особей нерпы.
Байкальская нерпа
- единственный в мире вид тюленя, который живет в пресной воде, обитает в озере Байкал. Из-за ценного меха эти животные долгое время были промысловым видом, и их популяция оказалась под угрозой, массово нерпу перестали добывать в 2007 году.
Фото: zapovednoe-podlemorye.ru
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?