Две трети россиян встречали Новый год дома

Большинство россиян (76%) встретили 2020-й год дома, а каждый десятый - в гостях (9%). ОБ этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ
представил данные мониторингового исследования о том, как россияне встретили Новый год, сколько денег потратили на празднования, что получили в подарок от близких на Новый год.
Тем, как они провели эти праздничные каникулы, удовлетворены 73% наших соотечественников, что на 4% больше, чем в прошлом году. Как и было запланировано, чаще всего россияне ходили в гости (30%) и гуляли на природе (28%). По сравнению с прошлым годом, сократилась доля тех, кто работал в новогодние каникулы, с 21% до 15%. Также многие ходили на каток, катались на лыжах или санках (17%), были в кино или водили детей на представления (17%), посещали театры и концерты (14%), а также ездили за город или на дачу (11%).
В подарок чаще всего россияне получали конфеты, напитки и деликатесы (27%) или парфюмерию и косметику (25%). Также популярными презентами стали сувениры (14%), одежда или обувь (12%), деньги (11%).
Что касается расходов на празднование Нового года, то в этом году россияне потратили на это в среднем 14 446 рублей — на 4% больше, чем в прошлом году (13 870 рублей). Из этой суммы на новогодний стол потратили в среднем 4 708 рублей, а на подарки друзьям и близким — чуть больше 5 505 рублей.
Фото: pixabay.com
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