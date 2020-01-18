В Улан-Удэ сотрудники полиции ищут родителей маленькой девочки

Накануне поздно вечером пятилетний ребенок гулял по улице один

Пятилетняя девочка доставлена 17 января около 23:.20 в отдел полиции в Улан-Удэ. По словам приведшей ее 38-летней горожанки, ребенок без сопровождения взрослых был замечен поздним вечером на улице им. Маяковского, сообщили в МВД по Бурятии.В настоящее время девочка помещена в Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. С ней все в порядке. Со слов малышки, ее зовут Арина.Сотрудники полиции устанавливают родителей ребенка. Всех, кто располагает какой-либо информацией о них, самой девочке или месте их проживания, просим сообщить в полицию по тФото: 03.мвд.рф и pixabay.com