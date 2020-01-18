Производство самолета «Байкал» на контроле у Путина

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства проработать «вопросы по созданию условий для организации воздушного сообщения на территориях труднодоступных районов Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов». Это указание содержится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля, сообщает ТАСС
.
Проблемы развития региональных авиаперевозок Путин обсуждал на совещании с членами правительства 11 декабря. Во многих отдаленных населенных пунктах, например в Сибири и на Дальнем Востоке, есть только грунтовые взлетно-посадочные полосы, а здания аэропортов в плохом состоянии или отсутствуют вовсе. При этом стоимость обслуживания одного пассажира в таких аэропортах выше, чем в крупных, но отказаться от авиасообщения часто нельзя, поскольку это единственный возможный способ добраться до подобных поселений.
Также Путин поручил правительству «рассмотреть вопрос о проектировании и запуске серийного производства самолета «Байкал» на основе прототипа ТВС-2ДТС, а также его сертификации с учетом реализации проекта по созданию легкого многоцелевого самолета, обратив особое внимание на объемы и источники финансирования соответствующих работ, а также его финансово-экономические и летно-технические параметры».
Ранее вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев говорил, что легкий самолет «Байкал», который должен прийти на смену Ан-2, будет строиться на Улан-Удэнском авиазаводе в Бурятии, за исключением, возможно, композитного фюзеляжа. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал ТАСС, что начало выпуска воздушного судна намечено на 2023 год. Новый легкий самолет «Байкал» создается для повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий в рамках региональных и межрегиональных авиационных перевозок пассажиров.
Президент до 31 января 2020 года ждет от кабинета министров и «предложения по реализации комплекса мер, направленных на снижение конечной стоимости авиационного керосина на территории Дальневосточного федерального округа и в труднодоступных районах».
Фото: egov-buryatia.ru
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?