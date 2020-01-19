Глава Бурятии окунулся в прорубь

Ночью 19 января глава Бурятии Алексей Цыденов вместе с другими горожанами окунулся в прорубь на Селенге близ стадиона Спартак.
Видео доступно по ссылке
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Напомним, в Бурятии определены места купелей
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Улан-Удэ:
• р. Селенга, р-н стадиона «Спартак».
Прибайкальский район:
• с. Турка, оз. Байкал кафе «Золотая рыбка»;
• с. Горячинск, оз. Байкал ТРК Авангард;
• с. Турунтаево р. Итанца, с. Кома р. Итанца;
• с. Троицк, р. Селенга.
Заиграевский район:
• с. Заиграево р. Брянка.
Баргузинский район:
• с. Баргузин, р. Баргузин, местность «Церковь»;
• п. Усть-Баргузин, р. Баргузин, местность «Паром».
Северные районы:
• г. Северобайкальск, оз. Байкал, район пристани.
• п. Таксимо, оз. Безымянное.
Еравнинский район:
• оз. Сосновское, 300 м . от с. Сосново-Озерское.
Закаменский район:
• г. Закаменск, р. Джида, местность «Поповка».
Селенгинский район:
• у. Тохой, река Убукун-ка;
• г. Гусиноозерск,оз. Гусиное, ул. Островского;
• с. Средний Убукун, р. Убукунка;
• с. Гусиное озеро, оз. Гусиное.
Джидинский район:
• с. Петропавловка, р. Джида, протока реки.
Кяхтинский район:
• с. Усть-Кяхта местность «Переправа»;
• с. Большая Кудара;
• с. Шарагол (50 м. южнее от дома № 30 ул. Набережная с. Шарагол), р. Чикой.
Мухоршибирский район:
• вдхр. Берёзовское, МО СП «Мухоршибирское»;
• вдхр. Хонхолойское, МО СП «Хонхолойское».
Кабанский район:
• с. Выдрино, р. Снежная, местность «У моста»;
• с. Посольское, оз. Байкал, местность «У монастыря»;
• с. Кабанск, р. Селенга, местность «Пляж»;
• пос. Селенгинск, р. Поперечная, местность «Спортшкола»;
• с. Брянск, р. Вилюйка, местность «У моста».
Главное управление МЧС России по Республике Бурятия напоминает жителям республики соблюдать правила купания в проруби (иордани):
- окунаться (купаться) следует в специально оборудованных прорубях (иорданях), под присмотром спасателей;
- перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку;
- не следует употреблять алкогольные напитки, так как они согревают на непродолжительное время в дальнейшем, создавая лишь иллюзию согревания, наоборот, способствует потере тепла и риску обморожения;
- к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы дойти до проруби. Возможно использование специальных резиновых тапочек, которые также защищают ноги от возможных повреждений, а также не скользят на льду. Идти к проруби нужно медленно и внимательно;
- окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Не нырять в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуется, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к холодовому шоку;
- необходимо помнить, что холодная вода может вызвать совершенно нормальное безопасное учащенное дыхание, как только тело приспособится к холоду дыхание нормализуется;
- не рекомендуется находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;
- после окунания нужно быстро растереться полотенцем и надеть сухую одежду и головной убор;
- для укрепления иммунитета и недопущения переохлаждения необходимо выпить горячее питье (чай, кофе, травяные настои) из предварительно подготовленного термоса.
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