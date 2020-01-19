19.01.2020
Фото дня: вандалы разгромили могилу на кладбище в Улан-Удэ

Фото дня: вандалы разгромили могилу на кладбище в Улан-Удэ

Неизвестные сломали оградку и повалили памятник на месте захоронения

В популярном бурятском паблике появилось сообщение о том, что неизвестные "похозяйничали" на кладбище "Южное" в Улан-Удэ. Как итог - разгромленная могила. Неизвестно, одна ли.



Фото: "Аноним 03"
вандализм
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