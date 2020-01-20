В Бурятии многодетной матери отказали в предоставлении жилья

Женщине пришлось жаловаться в прокуратуру





В прокуратуру Бурятии обратилась жительница Северобайкальска с заявлением о нарушении ее жилищных прав. Администрация города отказала женщине и членам ее семьи в постановке на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении. Отказ был мотивирован обеспеченностью общей площадью жилого помещения на одного члена семьи более учетной нормы.

«Администрация учла жилье, в котором зарегистрирован супруг заявительницы. Однако данный дом принадлежит на праве собственности его матери, сам же он по договору социального найма либо на праве собственности жилых помещений не имеет», сообщили в надзорном ведомстве.Прокуратура направила в суд иск к администрации Северобайкальска об обязании принять на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении по договору социального найма женщину и ее несовершеннолетних детей. Суд требования прокурора удовлетворил. Решение еще не вступило в законную силу.Фото: «Номер один»