Приставы Бурятии взыскали с «черного» лесоруба более 4 млн рублей

Предприниматель собрал бригаду, обеспечив ее техникой, и заготовил 146 кубометров леса



В Бурятии судебный пристав Межрайонного отдела по исполнению особых производств взыскал с индивидуального предпринимателя из села Тохой Селенгинского района свыше 4,1 млн рублей материального ущерба, причиненного природе незаконной вырубкой леса.



Как сообщили в республиканском управлении ФССП, не имея разрешительных документов, бизнесмен нанял бригаду из семи работников для вырубки деревьев на территории сельского участкового лесничества СПК «Жаргаланта», обеспечив их необходимой техникой: двумя автомобилями марки КамАЗ, тракторами МТЗ и «Беларусь», а также бензопилами марки ECHO.



В январе 2018 года бригада приступила к работе на лесной деляне. Четверо работников спиливали деревья и производили их первичную обработку, а двое других работников с помощью тракторов с гидравлическим погрузчиком и толкателем грузили древесину на КамАЗ.



Преступную деятельность «черных лесорубов» пресекли правоохранительные органы. До момента задержания они успели спилить 211 сосен. По оценкам специалистов, общий объем незаконно спиленных деревьев составил 146 кубометров на общую сумму почти свыше 4,7 млн рублей.



В результате предприниматель оказался на скамье подсудимых. Гусиноозерский городской суд признал его виновным в «незаконной рубке леса в особо крупном размере». С учетом частичного возмещения суммы причиненного ущерба в размере 500 тыс рублей, суд назначил ему наказание – 2,5 года лишения свободы условно с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 300 тыс рублей и лишением на этот же срок права заниматься лесозаготовительной деятельностью.



Кроме этого, в рамках гражданского иска суд удовлетворил материальные требования в пользу Республиканского агентства лесного хозяйства о взыскании ущерба в размере 4, 1 млн рублей.



Исполнительный документ о взыскании материального ущерба поступил на исполнение в Межрайонный отдел по исполнению особый производств. В рамках производства судебный пристав предпринял к должнику комплекс мер принудительного характера, позволивший взыскать задолженность в кратчайшие сроки. Кроме этого, должнику пришлось выплатить сумму исполнительского сбора в размере 293 тыс рублей за несвоевременное исполнение судебного решения.



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