В Бурятии изъято более 1900 единиц упаковок снюсов

Открылась Всероссийская «горячая» линия по некурительной никотиносодержащей продукции



В Бурятии специалисты Роспотребнадзора продолжают выявление и пресечение оборота некурительной никотинсодержащей продукции во взаимодействии с правоохранительными органами, заинтересованными ведомствами и органами местного самоуправления.



По состоянию на 17 января проведено 1874 рейда. В ходе 20 проверок выявлен оборот 64 наименований нетабачной никотиносодержащей (пищевой) продукции. Изъята из оборота вся выявленная продукция - более 1900 единиц упаковок.



В отношении всех хозяйствующих субъектов, допустивших оборот продукции, возбуждены административные производства. К административной ответственности в виде штрафов привлечены четыре должностных лица. В Арбитражный суд Бурятии направлены 10 административных материалов в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.



Следует отметить, что проверки проведены во всех субъектах Российской Федерации, в том числе в отношении производителей, поставщиков и импортеров нетабачной никотиносодержащей (пищевой) продукции. По фактам незаконного производства и оптовой поставки продукции материалы проверок переданы в правоохранительные органы для принятия мер, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Кроме того, сегодня в Бурятии открылась Всероссийская «горячая» линия Роспотребнадзора по некурительной никотиносодержащей продукции открылась. Специалисты республиканского управления ведомства с 20 января по 3 февраля проинформируют население о запрещенной некурительной никотинсодержащей продукции и рисках ее употребления по телефонам:



- 8 (3012) 41 24 44 - консультации специалистами проводятся в соответствии с режимом работы по будням с 8:30 до 17:15, пятница — с 8:30 до 16:00.



- 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный) - Операторы Единого консультационного центра Роспотребнадзора ведут круглосуточный прием звонков, первичную консультацию, а также, по отдельным вопросам перенаправляют в территориальные органы и организации Роспотребнадзора.



Напомним, по результатам проведенных Роспотребнадзором исследований в указанной продукции никотин обнаружен в концентрациях, превышающих допустимое содержание в сравнении с нормативом для табачной продукции в 20 - 30 раз, что соответствует одномоментному выкуриванию 20 – 30 сигарет.



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