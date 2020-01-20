В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают Баиру Ринчинову

Она ушла из дома 23 августа прошлого года и до настоящего времени не вернулась

Сотрудники полиции разыскивают 38-летнюю жительницу Улан-Удэ Баиру Ринчинову, которая 23 августа прошлого года ушла из дома на улице Жердева и до настоящего времени не вернулась.Заявление о ее пропаже поступило в полицию от родственников 6 января, сообщили в МВД по Бурятии.Приметы: азиатской внешности, на вид 40 лет, рост около 165 см, плотного телосложения, глаза карие. Во что была одета, не установлено.При наличии какой-либо информации о пропавшей либо ее местонахождении просим сообщить в полицию по телефонам:Фото: pixabay.com