В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают Баиру Ринчинову

Сотрудники полиции разыскивают 38-летнюю жительницу Улан-Удэ Баиру Ринчинову, которая 23 августа прошлого года ушла из дома на улице Жердева и до настоящего времени не вернулась.
Заявление о ее пропаже поступило в полицию от родственников 6 января, сообщили в МВД по Бурятии.
Приметы: азиатской внешности, на вид 40 лет, рост около 165 см, плотного телосложения, глаза карие. Во что была одета, не установлено.
При наличии какой-либо информации о пропавшей либо ее местонахождении просим сообщить в полицию по телефонам: 8(3012)43-02-02, 8-924-555-97-55, 8-902-454-51-49, 8-964-406-96-02 или 102 (112).
Фото: pixabay.com
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