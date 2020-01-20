Жительница Улан-Удэ убила приятеля брата

Ранее судимая дама вступилась за родственника, подравшегося с собутыльником



В Улан-Удэ перед судом предстанет 30-летняя ранее судимая женщина, обвиняемая в убийстве малознакомого местного жителя, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, 16 октября 2019 года вечером обвиняемая находилась в своей квартире по улице Севастопольская города Улан-Удэ в компании брата и его приятеля, которые распивали спиртные напитки. Во время застолья между пьяными мужчинами из-за незначительного повода произошла ссора, переросшая в потасовку. Наблюдавшая за дракой женщина внезапно схватила нож и нанесла им два удара в живот противнику брата. От полученных повреждений 39-летний потерпевший скончался на месте происшествия.



Брат, будто не заметив смерти приятеля, продолжил употреблять спиртное, а обвиняемая ушла к подруге, по пути выбросив окровавленный нож. Ночью она вернулась домой, позвонила в экстренные службы и сообщила о смерти человека, после чего была задержана прибывшими сотрудниками следственно-оперативной группы.



В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемая женщина ранее судима за убийство и кражу, в связи с чем, в ее действиях содержатся признаки рецидива преступлений.



В настоящее время по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.



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