Экстремальным отдыхом в Бурятии заинтересовались британские журналисты

Про фрирайд на Мамае написало Financial Times





В среде европейских лыжников, склонных к авантюрам, распространяются слухи о далекой от цивилизации сибирской долине, где на склонах никого нет и где очень много снега. Чтобы там кататься, нужно быть сильным, физически крепким и опытным горнолыжником. Заголовок статьи на английском портале Financial Times можно перевести как «Поймай его, пока он свежий: фрирайд в Сибири».

Журналист Эбигейл Батчер добралась до юго-западного берега огромного озера Байкал и поселка Выдрино, проехав более половины Транссибирской магистрали — более 5000 километров от московского Казанского вокзала. Она приехала в Бурятию вместе с группой из шести лыжников из Франции, Бельгии, Норвегии и Соединенного Королевства, которую возглавлял проводник по горам Фред Бюттар.

- Хотя в этих местах теплее, чем в среднем по Сибири, во время нашего визита в конце ноября температура колебалась между минус 5 и минус 10 градусами. Это достаточно холодно, поэтому наши остановки для того, чтобы пополнить запасы топлива или переодеться, должны были быть короткими. Мы поднимались на гребень, идя друг за другом и делая короткие резкие зигзаги, для чего требовалось периодически поворачиваться через лыжу кругом — довольно тяжелое начало дня катания на лыжах, не говоря уже о первом катании этой зимой. Однако, когда мы поднялись на высоту 1585 метров над уровнем моря, перед нами открылся завораживающий вид обширной заснеженной долины, а вдалеке виднелось озеро Байкал, - пишет автор.





На северные склоны выпадает огромное количество осадков в ноябре и декабре, прежде чем замерзает озеро Байкал, — здесь снег легкий, и его очень много уже тогда, когда на горнолыжных курортах в Альпах или Скалистых горах только начинают падать первые снежинки. Склоны ниже, чем в Альпах или Кавказских горахы: высота их вершин обычно достигает 1400-1600 метров над уровнем моря, а длина спусков здесь составляет примерно 700 метров.





По словам журналиста из Англии, сегодня здесь есть около 50 «зимух» (деревянных домиков), в которых могут поселиться туристы, приехавшие в долину Мамай. Там работают около 10 горных проводников, а местные жители предлагают гостям свои снегоходы в качестве транспорта, но какая-то другая инфраструктура либо очень примитивна, либо попросту отсутствует. Там нет горнолыжных трасс, нет пунктов аренды горнолыжного снаряжения, нет ресторанов и спасательной службы.

- Чтобы там кататься, нужно быть сильным, физически крепким и опытным горнолыжником. Однако туда приезжает все больше любителей горных лыж. В отеле «Белоснежка» вместе с нами остановилась группа лыжников из Зерматта в Швейцарии, которые приехали туда, чтобы отточить свои навыки внетрассового катания. Кроме того, в долине Мамая мы встретили туристов из Германии, Франции, Швеции и Финляндии. Долина Мамая, как и многие другие хорошие места, вероятнее всего, изменится. Местным властям может потребоваться много времени для того, чтобы оценить потенциальную выгоду от такого шага, но мне нравится это место именно таким, каким оно является сейчас, - заключает английский журналист.

Фото Сергей Климов