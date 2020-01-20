Воздух в Улан-Удэ не только загрязнен, но и плохо мониторится

Восточно-Байкальская природоохранная прокуратура внесла представление Бурятскому центру по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ( БЦГМС) с требованием организовать надлежащий мониторинг атмосферного воздуха на территории Бурятии. .Как сообщили в надзорном ведомстве, его проверка, сейчас эта работа ведется с нарушениями и не является действенной.
Улан-Удэ ежегодно входит в число наиболее загрязненных городов России. Для решения имеющихся проблем нужно вести тщательный мониторинг атмосферного воздуха на территории Бурятии. В республике установлены шесть стационарных постов наблюдения: три поста в Улан-Удэ, один пост в Гусиноозерске, по одному посту впоселке Селенгинск и селе Брянск Кабанского района.
Таким образом, правила ГОСТа, регламентирующие основные критерии для определения необходимого количества постов и их расположения, не соблюдаются. Размещение постов не ставится в зависимость от численности населения и площади населенного пункта, что обязательно.
Прокуратура также установила, что вопрос увеличения числа стационарных постов в Улан-Удэ не решен, полностью отсутствует мониторинг за состоянием атмосферного воздуха в населенных пунктах, расположенных в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, вокруг пяти установленных постов наблюдений не созданы охранные зоны.
Как сообщал «Номер один»
, на прошлой неделе в Улан-Удэ вновь были объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности из-за плохого рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности впервые объявили в Улан-Удэ 13 января. С 15 января до 11 часов 16 января уровень опасности был повышен до второй степени. Как уточнили в Минприроды, степени предупреждений устанавливаются в зависимости от уровня превышения максимально разовых концентраций загрязняющих веществ установленных нормативов. При превышении концентраций загрязняющих веществ 1 ПДК передается предупреждение I степени, при превышении 3 ПДК — II степени. III степень предупреждения передается, когда концентрации загрязняющих веществ превышают 5 ПДК.
Между тем, на сайте change.org Марина Авсиевич создала петицию под названием «Черное небо Улан-Удэ»
в министерство здравоохранения Российской Федерации и еще пяти адресатам. В ней она обращается в министерство здравоохранения России, минприроды, Роспотребнадзору, правительству и президенту страны.
- Которой год жители нашего города и его окраины задыхаемся в смоге от кочегарок, ТЭЦ, частного сектора. Город Улан-Удэ находится в низине и практически не продувается. Весь дым накрывает наш город густым смогом как колпаком. Наши дети не могут гулять на улице, жители не могут открыть окна. Мы строим стадионы, ледовые катки, водим детей в спортивные секции, заботимся о здоровом будущем своих детей. Но все это практически теряет смысл! Мы и наши дети дышим ядами, что влечёт за собой непоправимый вред своему здоровью. Все неравнодушные, давайте начнём решать нашу общую проблему-проблему чистого воздуха. Солнечный Улан-Удэ не должен быть городом «чёрного неба».
Петицию уже подписали более 2000 человек.
Фото: «Номер один»
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