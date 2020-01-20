Академики расскажут, можно ли водой Байкала напоить весь Китай

На лекции ученые ответят на самые острые вопросы по озеру

21 января в Институте географии РАН пройдет лекция «Хватит ли нам воды?». О дефиците водных ресурсов как глобальной экологической проблеме расскажет член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян.



- Ценность водных ресурсов постоянно растет – и в борьбу за них включается все большее количество стран мира. Расширяется география современного водного кризиса, - анонсирует лекцию институт.



В ходе лекции ученые постараются ответить на самые злободневные вопросы по судьбе озера. Например, академики РАН ответят можно ли водой Байкала напоить всю планету или хотя бы Китай.



Ранее замдиректора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский подтвердил, что потребности Китая в водных ресурсах очень высоки, а импорт воды - один из способов выйти из положения.



- С точки зрения обеспеченности водой Китай делится на две части: северная и северо-восточная часть, и вся остальная страна. Неслучайно там осуществляют проект переброски воды с юга на север. На территориях, лежащих южнее реки Янцзы излишек воды. Речь идет о провинции Сычуань, близ Тибета, где находятся истоки крупнейших рек: Янцзы, Хуанхэ, Брахмапутра, Меконг и др. А на севере еле-еле хватает на бытовые и промышленные нужды. Особенно остро вопрос водообеспечения стоит в крупных городах, в первую очередь в Пекине, где нет крупных рек. Способов решения водной проблемы теоритически два. Внутренние источники — это как раз переброска рек, и импорт воды извне. Но пока в структуре импорта Китая вода отсутствует.



Говоря о переброске байкальской воды, учёный отметил, что эта тема обсуждается давно.



- Есть даже старый китайский анекдот о том, как бесконечно откладывается строительство трубопровода от Байкала. Вообще, это очень дорогостоящий и трудоемкий проект. Хотя китайцы известны своими масштабными гидротехническими сооружениями. Ещё до нашей эры был построен Великий канал — из Пекина в Ханчжоу. Он, кстати, частично действует и сейчас.



Директор Лимнологического института РАН Михаил Грачев не видит в отборе воды большой проблемы.



- Надо понимать, что из Байкала в Северный Ледовитый океан и так ежегодно вытекает 60 кубических километров воды. Чтобы перевести в литры надо добавить еще двенадцать нулей. Это огромная цифра. Можно напоить многих. Однако, что действительно вызывает озабоченность, так это то, что на берегу Байкала нет очистных сооружений, канализации и т. п. На первый взгляд это не очень страшно. Байкал огромный. Даже если всех людей на Земле утопить в Байкале, его уровень повысится всего на три сантиметра. Но сейчас, мы видим, что на озере начинается экологический кризис. Здесь выросла не характерная для озера водоросль — спирогира. Кроме того, болеют байкальские губки, появились новые бактерии. Государство только-только начало разворачиваться к теме реального спасения Байкала.



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