Улан-удэнец перелетит через Уральский хребет на воздушном шаре

Нужно преодолеть 150 км (видео)





С 18 по 26 января в Башкортостане проходит II Международный фестиваль воздухоплавания «Самрау». Участники собираются совершить полеты не только над Уфой и Стерлитамаком, но и пролететь над Шиханами, а главное – перелететь на тепловых аэростатах через Уральский хребет. Среди дебютантов фестиваля и пилот воздушного шара из Бурятии.



В этом году фестиваль расширил количество и географию участников и приобрёл статус международного мероприятия. Уфимский авиационный клуб «Полёт» принимает у себя воздухоплавателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Тюмени, Великого Новгорода, Великих Лук, Кунгура, Переславля-Залесского, Йошкар-Олы, Улан-Удэ, а также пилотов из Армении и Казахстана — всего 20 пилотов, из которых сформированы команды для тепловых аэростатов.



Открытие фестиваля прошло 18 января у подножия Торатау. Полёт проходил над Уфой на высотах от 100 до 800 метров со средней скоростью 28 км/ч.



- Шикарные впечатления от фестиваля. Впервые здесь – мы летаем на аэростате воздухоплавателей Сибири, чтобы не таскать свой. У нас сложилась интернациональная команда – Улан-Удэ, Новосибирск и Казахстан, - рассказал «Номер один» участник фестиваля из Бурятии, пилот клуба Skyfreedom Вячеслав.



По словам пилота из Улан-Удэ, зимние фестивали воздухоплавания проводятся в России очень редко, только в Уфе и в Нижнем Новгороде. Но в зимних полетах есть свои преимущества: можно летать весь световой день, а не только утром и вечером, как летом. Если подняться над облаками, то в любую погоду можно увидеть солнце.



- Наша самая главная и самая сложная задача - перелет через Южно Уральские хребты. Это 150 км. Надеемся, погода позволит нам это совершить. Обычно в воздухоплавании ветер не нужен. А тут важен именно сильный ветер, чтобы лететь с комфортной скоростью – где-то километров 40 в час, - говорит Вячеслав.







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