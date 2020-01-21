В Бурятии полицейские выдумали преступление

Они осуждены за превышение должностных полномочий



В Бурятии вступил в законную силу приговор Северобайкальского городского суда, который признал, что двое бывших сотрудников полиции на транспорте инсценировали преступление для повышения показателей служебной деятельности. Их осудили за «превышение должностных полномочий».



Оперуполномоченный линейного поста полиции на станции Новый Уоян и полицейский-водитель группы обслуживания дежурной части под угрозой привлечения к ответственности за совершение тяжкого преступления инсценировали совершение жителем поселка Новый Уоян административного правонарушения «появление в общественных местах в состоянии опьянения» и преступления в сфере незаконного оборота оружия (статья 222 УК РФ).



В результате они существенно нарушили права и законные интересы гражданина, интересы общества и государства в сфере уголовного и административного законодательства.



С учетом апелляционного постановления Верховного суда Бурятии, смягчившего приговор одному из обвиняемых, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев и 2 года соответственно условно, с испытательным сроком три и два года соответственно.



Одновременно осужденным назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением в системе органов внутренних дел функций представителя власти, на срок два года и 1,5 года соответственно.



Преступление было выявлено Байкальской транспортной прокуратурой в ходе надзора за уголовно-процессуальной деятельностью ОВД, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



Фото: «Номер один»



