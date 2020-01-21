Бурятия активна в «Дальневосточной ипотеке»

Республика вошла в топ-6 регионов по числу заключенных договоров в этой программе



Приморский и Хабаровский края, Якутия, Бурятия, Сахалинская область и Забайкальский край являются лидерами по числу заключенных договоров в рамках программы «Дальневосточная ипотека», сообщила пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике



Всего, по состоянию на 20 января, по данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, заключено 440 кредитных договоров на общую сумму 1,55 млрд рублей. Средняя сумма кредита составляет 3,53 млн рублей.



«Дальневосточная ипотека» запустилась полтора месяца назад, на этом этапе можно говорить о первых результатах. На три субъекта – Приморский и Хабаровский края, Якутию – приходится около 75% заключенных договоров. Общее число принятых заявок по всем 11 субъектам достигает 4,5 тыс, что говорит о высокой востребованности кредитного продукта. Уже сейчас одобрение получено по каждой второй из поданных заявок, достаточно большая часть заявлений еще находится на рассмотрении у банков», - сказал Сергей Ховрат, генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.



В настоящее время семь банков принимают заявки на получение ипотеки для приобретения квартиры. Это такие банки, как банк «ДОМ.РФ», Азиатско-Тихоокеанский банк, ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, Дальневосточный банк, Алмазэргиэнбанк. Подать заявку на получение кредита для индивидуального жилищного строительства можно сейчас в трех банках: банк "ДОМ.РФ", Сбербанке и Дальневосточном банке. Общее число банков-участников программы составит 14 банков: еще семь банков заканчивают формирование своих продуктов и планируют их предложить заинтересованным гражданам, начиная с февраля 2020 года.



«Первые результаты программы «Дальневосточная ипотека» свидетельствуют о хорошем старте: высоком спросе со стороны дальневосточников, оперативной работе банков по подготовке кредитного продукта. Сейчас важно наращивать темп предоставления кредитов, вовлекая новые банки, обеспечить при поддержке властей регионов увеличение предложения жилья на рынке ДФО. Первые получатели кредита – это молодые семьи, семьи с детьми, которые смогли благодаря предоставленному при поддержке правительства новому кредитному продукту приобрести себе жилье или улучшить жилищные условия. Это то, что нужно людям, это поддержка и дополнительный стимул, чтобы жить в регионе, не бояться создавать семью», - подчеркнул и.о. министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.



Дальневосточная ипотека – программа льготного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке и получателей земли по программе «Дальневосточный гектар» для ИЖС. Ипотеку можно получить на срок до 20 лет по ставке 2% годовых, максимальный размер кредита достигает 6 млн рублей.



Фото: pixabay.com

