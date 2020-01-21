«Рособоронэкспорт» законтрактовал 119 вертолетов производства У-УАЗ

Сумма контрактов составляет около 1,9 млрд долларов, сроки жесткие, требования серьезные



В портфеле заказов «Рособоронэкспорта» законтрактовано 119 вертолетов производства У-УАЗ на сумму около 1,9 млрд долларов, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев Он посетил Улан-Удэнский авиационный завод и обсудил с главой Бурятии Алексеем Цыденовым сотрудничество с иностранными государствами в военно-технической сфере, сообщила пресс-служба госкорпорации Ростех.



«Начиная с 2001 года по линии «Рособоронэкспорта» в 20 стран мира было поставлено около 300 вертолетов производства Улан-Удэнского авиационного завода на общую сумму 3 млрд долларов. Сегодня в нашем портфеле заказов законтрактовано 119 вертолетов завода на сумму около 1,9 млрд долларов, – сообщил Александр Михеев. – Это достаточно большой объем обязательств, сроки жесткие, требования заказчика достаточно серьезные. Надеемся, что авиазавод выполнит все контракты своевременно с должным качеством».



«Благодаря «Рособоронэкспорту» у нас есть стабильный заказ сейчас и на следующий год. На ближайшие годы уже понимаем объем заказа, и эти объемы достаточны для того, чтобы не только устойчиво функционировать, но и осваивать новые модели вертолетов. Также реализовывается проект самолета «Байкал». Такое сотрудничество для нас очень важно. Мы приложим все усилия для того, чтобы не подвести наших основных заказчиков», – сказал Алексей Цыденов.



Глава «Рособоронэкспорта» отметил работу завода по модернизации поставляемой на экспорт техники, в том числе с учетом эксплуатации в ходе антитеррористической операции в Сирии: «Заводом проведены доработки, улучшены летно-технические характеристики, аэродинамические, бронезащитные, вооружение. В этом плане, конечно, вертолет – уникальная платформа с возможностью работать и в ночных условиях. Вертолет успешно конкурирует и с американскими, и с европейскими моделями, по критериям цена-качество даже превосходит. В дальнейшем мы надеемся, что точки роста будут, и будем продвигать все наши вертолеты, которые производит Улан-Удэ».



Фото: rostec.ru

