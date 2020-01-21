Ушел из жизни заслуженный энергетик России Геннадий Борисов

Он возглавлял более 20 лет компанию «Бурятэнерго», добившись полной электрификации региона

Бывший генеральный директор «Бурятэнерго» Геннадий Борисов скончался 20 января в Москве на 85-м году жизни, сообщила пресс-служба компании «Россети Сибирь».Геннадий Очирович Борисов проработал в энергосистеме Бурятии 43 года, из них более двадцати лет возглавлял «Бурятэнерго». Под его руководством была полностью электрифицирована территория региона, построены сотни километров воздушных линий электропередачи и десятки подстанций, давших республике новые мощности.«Под его руководством энергосистема Бурятии сделала огромный шаг вперёд. Именно на таких людях, глубоко преданных профессии, и держится наша отрасль. Он вложил много личных сил, чтобы сегодня энергосистема республики представляла собой надежную основу для развития экономики Бурятии, - сказал генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин. - От себя лично и от всего коллектива компании «Россети Сибирь» выражаю искренние соболезнования родным и близким Геннадия Очировича».Фото: mrsk-sib.ru и pixabay.com