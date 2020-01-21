21.01.2020
Ушел из жизни заслуженный энергетик России Геннадий Борисов

Ушел из жизни заслуженный энергетик России Геннадий Борисов

Он возглавлял более 20 лет компанию «Бурятэнерго», добившись полной электрификации региона

Бывший генеральный директор «Бурятэнерго» Геннадий Борисов скончался 20 января в Москве на 85-м году жизни, сообщила пресс-служба компании «Россети Сибирь».



Геннадий Очирович Борисов проработал в энергосистеме Бурятии 43 года, из них более двадцати лет возглавлял «Бурятэнерго». Под его руководством была полностью электрифицирована территория региона, построены сотни километров воздушных линий электропередачи и десятки подстанций, давших республике новые мощности.

«Под его руководством энергосистема Бурятии сделала огромный шаг вперёд. Именно на таких людях, глубоко преданных профессии, и держится наша отрасль. Он вложил много личных сил, чтобы сегодня энергосистема республики представляла собой надежную основу для развития экономики Бурятии, - сказал генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин. - От себя лично и от всего коллектива компании «Россети Сибирь» выражаю искренние соболезнования родным и близким Геннадия Очировича».

Фото: mrsk-sib.ru и pixabay.com
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