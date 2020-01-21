В Бурятии на пожаре спасены двое несовершеннолетних

Двухквартирный жилой дом загорелся ночью в поселке Новый Уоян







В Бурятии сегодня в 01:43 на пульт пожарной части №49 поселка Новый Уоян Северо-Байкальского района поступило сообщение о пожаре в квартире двухквартирного жилого дома. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны внутри веранды горели стены и потолок. Один из жильцов эвакуировался самостоятельно, он же рассказал пожарным о том, что из задымленной квартиры не смогли эвакуироваться двое несовершеннолетних.



Пожарным Евгением Франтенко и соседом Александром Файзулиным из ванной комнаты были спасены 17-летний подросток и 10-летний ребенок.



Возгорание было ликвидировано в 02:23. В результате пожара огнем повреждена веранда квартиры № 1 изнутри на площади 16 кв метров, закопчена квартира по всей площади. Дети госпитализированы в местное медицинское учреждение. Причина пожара устанавливается. Вероятно, ею мог послужить перекал трубы дымохода, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Фото: 03.mchs.gov.ru

