«Дальневосточный гектар» у монастырской дороги

Житель Бурятии с единомышленниками взяли 18 гектаров земли вблизи федеральной автотрассы «Байкал» и монастыря XVII века

Житель Бурятии Влад Александров вместе с семьей и единомышленниками взял землю «дальневосточного гектара» около села Тресково Кабанского района под реализацию комплексного проекта по обустройству придорожного сервиса. Здесь предприниматели планируют построить мини-отель, кафе, баню, автосервисный центр, а также установить рекламные конструкции. О своих планах предприниматель рассказал Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.«Программа дала нам уникальную возможность – мы взяли землю прямо около федеральной трассы «Байкал». Бесплатно, без бюрократии и без лишних взаимодействий с чиновниками мы сами выбрали интересующую площадку и подали заявления. Все дистанционно. Теперь у нас есть возможность без лишних затрат и раскачки открыть новый бизнес. Раньше на процедуру приобретения земли потребовалось бы в лучшем случае несколько месяцев, а тут мы смогли взять шикарный участок на «первой линии» всего за один месяц», - поделился Влад Александров.Для реализации своего проекта предприниматели взяли по программе «Дальневосточный гектар» несколько смежных участков суммарной площадью около 18 гектаров. По словам Влада Александрова, это место было выбрано сознательно – здесь есть линия электропередач и даже водопровод, а неподалеку расположен Свято-Троицкий Селенгинский монастырь XVII века. Таким образом, в планах предпринимателей соединить в своем проекте транспортные возможности места и туристическую привлекательность.«Сейчас готовим документацию, уже заключили договор на проведение электричества к участку, а летом планируем начать строительство. Наш участок имеет вытянутую форму, и, пока суть да дело, планируем разместить на нем рекламные щиты», - рассказывает Влад.«Программа идет поэтапно и сейчас землю могут получить только жители Бурятии – мы давно приглядывались к участкам в этих местах, и если бы программа стартовала сразу на всех, то могли бы упустить эту возможность. Тем не менее, важно, что дальше республику откроют и для всех россиян – это дополнительно нас мотивировало быстрее воспользоваться своим шансом», - добавил он.Программа «Дальневосточный гектар» в Бурятии стартовала с 1 августа 2019 года. Землю на территории региона берут, как правило для строительства жилья (43%), сельскохозяйственных проектов (15%) и садоводства (12%), но отмечается высокий показатель интереса к реализации туристических (21%) и предпринимательских (9%) проектов. К середине января 2020 года землю на территории Бурятии получили более 1200 человек.Пока землю по программе «Дальневосточный гектар» в Буряти могут получить только жители региона, эта мера специально предусмотрена для того, чтобы люди могли бесплатно взять землю, которой пользовались ранее, которую хорошо знают. Но программа развивается, и надо понимать, что, если не оформить необходимую землю сейчас по программе, то ее сможет взять кто-то другой. С 1 февраля 2020 года земля по программе станет доступна для выбора жителям других регионов ДФО, а с 1 августа 2020 - всем россиянам и участникам программы добровольного переселения соотечественников.Оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, через интернет на сайте Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду, напоминает пресс-служба министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.Фото: egov-buryatia.ru и uud-eparh.ru