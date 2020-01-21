ФКР Бурятии выполнил объем работ, сопоставимый с пятилетним

Этого удалось добиться благодаря увеличению количества подрядных организаций



В 2019 году Фонд капитального ремонта Бурятии завершил работы в 333 многоквартирных домах. Эта цифра сопоставима с пятилетним выполнением республиканской программы капремонта. Об этом сообщил министр строительства республики Николай Рузавин.



Совместно с генеральным директором Фонда капремонта Тимуром Цыренжаповым они подвели итоги деятельности фонда за 2019 год и обнародовали планы на 2020-й, приняв участие в традиционном брифинге в правительстве Бурятии, сообщили в его пресс-службе.



Всего за пять лет работы фонда, с 2014 по 2018 год, капитально отремонтировано 360 многоквартирных домов. На реализацию мероприятий за пять лет направлено 600 млн рублей, в 2019 году – 754 млн.



«Достичь таких показателей удалось благодаря увеличению количества подрядных организаций. Возвращаются организации, которые работали с фондом ранее. Так, в реестр квалифицированных подрядных организаций республики дополнительно включено 35 подрядных и 22 проектные организации», - рассказал Тимур Цыренжапов.



Всего в 2019 году выполнено 479 видов работ. Отремонтировано 20 фасадов и 113 крыш, 192 внутридомовые инженерные системы электроснабжения и 43 системы теплоснабжения, 34 системы холодного водоснабжения и 23 – горячего, 31 система водоотведения. Лифты заменены в 19 многоквартирных домах.



Гендиректор фонда также отметил, что повышается и уровень собираемости взносов на капремонт. В 2019 году он составил 95%, что является показателем повышения доверия граждан к деятельности фонда.



Напомним, Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах является региональным оператором программы капремонта, рассчитанной до 2043 года. В рамках программы запланирован ремонт 4156 домов.



Фото:egov-buryatia.ru/minstroy

