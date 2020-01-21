Певец Булат Бадмаев получил гран-при конкурса «Золотая лира»

Его авторскую песню «Алтаргана» и видеоролики к ней высоко оценило жюри творческого состязания





Певец и композитор из Бурятии Булат Бадмаев получил гран-при в номинации «Вокальное искусство» за авторскую песню «Алтаргана» на международном фестивале-конкурсе вокального, инструментального и театрального творчества «Золотая лира».

Конкурс прошел в Москве при поддержке: министерств культуры и образования России; полпредов президента РФ в федеральных округах. Участие в нем приняли конкурсанты из 85 регионов России. Жюри оценивало участников по 10 номинациям, сообщили в минкультуры Бурятии.









Ко всему прочему Булат Бадмаев стал лауреатом первой степени по видеороликам, которые сопровождали выступление певца на «Золотой лире». Два объединенных ролика представляют культуру и религию Бурятии, исполнитель сам Булат Бадмаев. Клип «Золотой род» создан при поддержке министерства спорта и молодежной политики Бурятии. А ролик «Далай лама» рассказывает о буддизме в Бурятии и почитании Далай ламы XIV.









«Песню «Алтаргана» я исполняю с 2016 года. Песня не новая, но, тем не менее, она понравилась жюри. И я получил гран-при за исполнение этого произведения. Я пел на бурятском языке, что также понравилось зрителям. Произведение запало в душу, благодаря визуальному оформлению, и за видео меня также отметили. Я рад, что стал лучшим в вокальном конкурсе», - рассказал Булат Бадмаев.









Фото: minkultrb.ru