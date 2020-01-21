«ТимлюйЦемент» помогает юным талантам

Воспитанники Каменской детской школы искусств заявляют о себе на международных конкурсах

Благодаря благотворительной помощи от компании «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») учащиеся Каменской детской школы искусств получили возможность представить поселок на международных, всероссийских и республиканских творческих состязаниях.С октября по декабрь 2019 года 27 воспитанников учреждения удостоились званий лауреата и дипломанта по итогам международного фестиваля-конкурса «Юные дарования России–2019», всероссийского конкурса изобразительных искусств «Свершение», XIII республиканской выставки-конкурса учебных и творческих работ учащихся «Отражение», а также II республиканского конкурса живописи «Жаворонок». Для победы в проектах ребята пели, играли на фортепиано, аккордеоне и гитаре, представляли свои лучшие рисунки. Их выступления и работы отмечены дипломами, медалями и кубками.«Участие в конкурсах является сильнейшим стимулом и для учащихся, и для преподавателей. Это помогает нашим воспитанникам продолжать эффективное обучение, рождает интерес к публичным выступлениям, дает возможность проанализировать свои сильные и слабые стороны», – отметила директор Каменской детской школы искусств Галина Суранова.Сейчас дети готовятся к покорению новых творческих вершин: в феврале состоятся еще два масштабных международных фестиваля – «На крыльях таланта» и «Зимняя соната». Тимлюйский цементный завод уже оплатил организационный взнос за участие 40 юных дарований в этих конкурсах.«Как социально ответственное предприятие «ТимлюйЦемент» оказывает системную поддержку учебным, спортивным и культурным учреждениям поселка. Мы глубоко заинтересованы в том, чтобы наши дети получали всестороннее развитие и имели широкие возможности для реализации своего творческого потенциала. Именно в таких условиях, на мой взгляд, и зарождаются таланты, вырастают многогранные личности», – говорит управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Владимир Кличко.Фото: «ТимлюйЦемент»