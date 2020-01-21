Строитель из Бурятии вошла в пятерку лучших специалистов отрасли

Ирина Жарникова представляла не только республику, а весь ДФО



Ирина Жарникова, заместитель гендиректора строительных компании ООО «СибВостСтрой-Плюс», вошла в пятерку лучших строительных специалистов России. Она удостоена нагрудного знака Национального объединения строителей «Лучший по профессии», сообщили в минстрое Бурятии.



Всероссийский конкурс состоялся, в рамках празднования 10-летнего юбилея Национального объединения строителей и института саморегулирования в строительстве. На конкурсе Ирина Жарникова представляла не только республику Бурятию, но и весь Дальневосточный федеральный округ.



В число таких конкурсов входит и конкурс в получении номинации «Лучший специалист организации строительства», организатором которого является «Национальное объединение строителей». Конкурс имеет статус всероссийского и проходит ежегодно. Лучший специалист России отбирается после прохождения двух туров. От нашей республики в конкурсе приняли участие шесть специалистов. В первом туре строители из Бурятии показали лучшие результаты, заняв все три призовых места по Дальневосточному федеральному округу.



Ирина Жарникова имеет два высших образования, в строительной отрасли трудится с 2002 года, работает в ООО «СибВостСтрой-Плюс» заместителем генерального директора и инженером строительного контроля. В 2019 году награждена почетной грамотой министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии за высокие производственные достижения и многолетний плодотворный труд.



Фото: egov-buryatia.ru/minstroy

