В Бурятии выступили против внедрения «очередного элемента жизни Запада»

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия почти никто не поддержал





В Бурятии заканчивается обсуждение федерального законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия . В нем принимают участие представители политической и общественной элиты республики.

29 ноября 2019 года Совет Федерации опубликовал текст законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. Подобные инициативы и раньше вносились в парламент, но ни одна из них не дошла до второго чтения. Нынешний законопроект продвигает депутат Государственной думы Оксана Пушкина, положительно о нем отозвались председатель Совфеда Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. В разработке документа Пушкиной помогали общественные организации по защите прав женщин. Против принятия закона выступал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а также консервативные движения. После того, как Совфед выложил текст законопроекта, его соавторы из числа общественников заявили, что их пожелания не учтены. В таком виде они считают закон бесполезным и называют его «результатом заигрываний с радикальными консервативными группами».





Законопроект вводит в правовое поле основные понятия в этой сфере. Прежде всего - само определение «семейно-бытовое насилие». Это «умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического и (или) психического страдания и (или) имущественного вреда, не содержащее признаки административного правонарушения или уголовного преступления».



В числе основных мер защиты пострадавших указаны защитное предписание и судебное предписание. В первом случае предписание выносят органы внутренних дел. Причем поводом для принятия профилактических мер может послужить не только личное обращение жертвы, но и сообщения о фактах бытового насилия или угрозе его совершения от граждан, организаций соцзащиты и даже медиков.



Сотрудники органов внутренних дел могут ограничиться профилактической беседой с нарушителем, но если она не возымеет действия - вынести защитное предписание с согласия пострадавших или их законных представителей. Оно запрещает агрессору совершать насилие в отношении жертвы, контактировать с ней любыми способами - лично, по телефону или через интернет и устанавливать ее местонахождение. Предписание выносится сроком на 30 суток, в случае необходимости оно может быть продлено до 60 суток.



Помимо государственных органов, к профилактике семейно-бытового насилия предполагается привлечь и общественные и некоммерческие организации. Они смогут в том числе «оказывать правовую, социальную, психологическую и иную помощь лицам, подвергшимся семейно-бытовому насилию; содействовать примирению лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, с нарушителем».





В Народном Хурале готовятся направить в Совет Федерации отрицательный отзыв на законопроект с рекомендацией направить его на доработку.«Я, как человек, как семьянин, опасаюсь, что наше решение может не сыграть роли (т. е. законопроект может быть одобрен парламентом РФ – прим.). Потому что Бурятия – это один из 85 регионов России. Но надеюсь, что большинство субъектов федерации выразят такое же мнение», - отметил сегодня депутат Хурала Игорь Марковец, глава «социального» комитета бурятского парламента.Свое заявление депутат сделал после рабочего совещания, проведенного комитетом с приглашением общественности.Совещание увидело в законопроекте «продвижение очередного элемента из жизни Запада на почву России», угрозу разрушения института семьи, традиционных ценностей и устоев. Один из участников заседания заявил, что федеральный законопроект имеет «избыток либерализма», но очень настойчиво продвигается.На совещании было отмечено, что имеющееся законодательство РФ уже создало основу для борьбы с избиением мужьями жен, с психологическим насилием в семьях, с нарушениями в семье прав детей и так далее. Конечно, систему надо развивать, но не так, как предлагает законопроект.Например, рабочее совещание подняло вопрос создания республиканских кризисных центров для граждан и семей, оказавшихся в трудной ситуации. Правительству республики рекомендовали рассмотреть такую возможность.«В других регионах такие кризисные центры есть. Все зависит от формы, как они будут создаваться, от выделенных финансов, штатных единиц… Человек, в отношении которого произошло насилие, приезжает в этот центр, его сразу размещают, оказывают помощь, тут же врачи могут осмотреть, зафиксировать побои, выдать документ. Здесь же человеку будет сказано какие заявления можно написать, чтобы наказать виновника… Будут ли юристы помогать на общественных началах или будет уже закрепленная ставка юриста – надо тоже определить», - сказал Игорь Марковец.По его словам, женщина, которую выгнали из дома, в подъезд, просто не знает, куда ей идти, что ей делать.Предложенный на федеральном уровне законопроект, по мнению присутствующих на заседании, расширяет возможность доступа в семью других лиц «извне».«Насколько он соответствует принципам защиты семьи? К примеру, НКО, то есть общественные организации, будут заходить в семьи с участковым, и участковый будет принимать решение, находиться этому человеку в семье или не находиться. Судья будет принимать решение. Так как это будет Гражданский кодекс, это будет приниматься без второй стороны. Нет презумпции невиновности. Доказательств не нужно – решение будет приниматься только по заявлению», - указали на некоторые моменты законопроекта.Единственным, кто не разделил всеобщего возмущения, стал депутат Хурала Игорь Бобков.«Ничего такого страшного по отношению НКО я не увидел. Конечно, если их назвать иностранными шпионами, будет выглядеть, конечно, немножко пострашнее. Но пока ничего такого страшного не вижу», - высказался он.«Я вам могу сказать про выступление одного из создателей этого законопроекта. Прямо цитата – как же мы сейчас поедем в Страсбург, нас там отругают. Еще один очень высокопоставленный товарищ сказала, что в связи с санкциями, надо было бы этот закон принять», - эмоционально отреагировал Игорь Марковец на обнаружившиеся сомнения коллеги-депутата.«Понимаете, вот на кого-то пожаловался внук и в семью они зайдут. Какие общественные организации? Что они имеют? Они просто зарегистрировались, как общественная организация, допустим, клуб любителей пива. И они будут выяснять… Любая общественная организация может зайти», - ответила Бобкову и. о. министра соцзащиты республики Эльвира Эрдыниева.Недоумение вызвало то, что по факту семейно-бытового насилия не предполагается срока давности.«Скажете ребенку – почему уроки не сделал? Жестко скажете, по его мнению. Через два года он может подать заявление, и родитель будет привлечен за психологическое воздействие, насилие», - пояснил в ходе совещания детали российского законопроекта Игорь Марковец.Большинство участников было настроено по отношению к законопроекту негативно. Критические слова высказали уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Татьяна Вежевич, первый заместитель председателя Общественной палаты РБ Татьяна Думнова и многие другие. Игоря Бобкова никто не поддержал…Что касается официального отзыва от Народного Хурала, его - за подписью спикера Владимира Павлова - надо направить в Москву до 24 января.Фото: pixabay.com