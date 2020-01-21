В Бурятии задержали группу серийных скотокрадов

Общий ущерб от их преступлений оценивается в сумму более 700 тысяч рублей







В Бурятии в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Отделения МВД России по Еравнинскому району задержали подозреваемых в серии краж скота. Установлена причастность злоумышленников к семи фактам таких преступлений, сообщили в республиканском МВД.



По предварительным данным, ими похищено 22 коровы и 5 баранов. Общий ущерб оценивается на сумму более 700 тысяч рублей.



Подозреваемые – трое жителей села Можайка в возрасте от 18 лет до 21 года – уводили животных с пастбищ и похищали из помещений животноводческих ферм. При этом кражи совершались ими у одних и тех же хозяев фермерских подворий. После чего скот живьем сдавался одному из жителей Улан-Удэ.



Раскрытию преступлений способствовало своевременное обращение в полицию одного из потерпевших. Подъезжая к территории стоянки, он заметил неизвестных, пытавшихся проникнуть в одно из помещений, и сообщил в отдел внутренних дел. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий скрывшиеся на автомобиле злоумышленники вскоре были задержаны. Оони нигде не работают и не учатся. Ранее не судимы.



Возбуждены уголовные дела. Устанавливается причастность фигурантов к аналогичным преступлениям. Следствие продолжается.



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